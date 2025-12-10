Pianeta Milan
Pulisic, il super eroe del Milan: segna come un bomber e il club lavora al rinnovo

Christian Pulisic, 7 gol in Serie A e capocannoniere del torneo con poche partite giocate, è sicuramente l'uomo in più del Milan di Massimiliano Allegri in questa stagione: i rossoneri pensano a blindarlo con il rinnovo del contratto. Il punto
Daniele Triolo 

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha ricordato come e quanto siano sbalorditivi i numeri di Christian Pulisic in questa stagione con il Milan: 9 gol e 2 assist in 12 partite tra Serie A e Coppa Italia, per un totale, però, di appena 550' di gioco. Il che vuole dire che Pulisic contribuisce ad una rete del Diavolo (gol o assist) ogni 50'; segna un gol ogni 61'. Numeri pazzeschi.

Milan, rinnovo in vista per Pulisic?

Che stanno convincendo il Milan, club con cui Pulisic è sotto contratto fino al 30 giugno 2027 (con opzione - in favore del club rossonero - di prolungarlo fino al 30 giugno 2028), a blindare l'attaccante statunitense con un rinnovo di contratto più che meritato. Da qualche mese, secondo il 'CorSera', sarebbero in corso le trattative per estendere la durata del nuovo accordo fino al 30 giugno 2030.

Il nodo è lo stipendio: Pulisic, attualmente, percepisce 4 milioni di euro netti a stagione e si presume che il suo ingaggio sia alzato almeno a 5 più bonus, visto che li merita tutti. Il Milan vuole giocare d'anticipo, per evitare, magari, che 'Capitan America' faccia la fine di altri giocatori, andati via gratis o che dovrebbero farlo. La strategia dell'attesa, per esempio, con Mike Maignan non ha pagato e una separazione a fine stagione è molto probabile.

Questo, con Pulisic, non deve succedere: è quanto filtra da 'Casa Milan'. Domenica 14 dicembre, alle ore 12:30, per il 'lunch match' della 15^ giornata della Serie A 2025-2026, a 'San Siro' contro il Sassuolo, tornerà titolare in una partita che il Milan non può sbagliare se vorrà restare in piena corsa per lo Scudetto.

