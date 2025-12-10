Il nodo è lo stipendio: Pulisic, attualmente, percepisce 4 milioni di euro netti a stagione e si presume che il suo ingaggio sia alzato almeno a 5 più bonus, visto che li merita tutti. Il Milan vuole giocare d'anticipo, per evitare, magari, che 'Capitan America' faccia la fine di altri giocatori, andati via gratis o che dovrebbero farlo. La strategia dell'attesa, per esempio, con Mike Maignan non ha pagato e una separazione a fine stagione è molto probabile.