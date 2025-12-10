Milan, Scaroni realista: “Scudetto? L’obiettivo è tornare in Champions League. Allegri è un elemento chiave”
Il nodo è lo stipendio: Pulisic, attualmente, percepisce 4 milioni di euro netti a stagione e si presume che il suo ingaggio sia alzato almeno a 5 più bonus, visto che li merita tutti. Il Milan vuole giocare d'anticipo, per evitare, magari, che 'Capitan America' faccia la fine di altri giocatori, andati via gratis o che dovrebbero farlo. La strategia dell'attesa, per esempio, con Mike Maignan non ha pagato e una separazione a fine stagione è molto probabile.
Questo, con Pulisic, non deve succedere: è quanto filtra da 'Casa Milan'. Domenica 14 dicembre, alle ore 12:30, per il 'lunch match' della 15^ giornata della Serie A 2025-2026, a 'San Siro' contro il Sassuolo, tornerà titolare in una partita che il Milan non può sbagliare se vorrà restare in piena corsa per lo Scudetto.
