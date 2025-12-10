Il club rossonero, come si ricorderà, aveva cercato Zirkzee nell'estate 2024 , quando l'olandese era reduce da una super stagione con la maglia del Bologna ( 12 gol e 7 assist in 3 7 partite tra Serie A e Coppa Italia ). Una trattativa ben impostata sulla base dei 40 milioni di euro, poi saltata per l'elevata richiesta di commissioni da parte dell'agente di Zirkzee, Kia Joorabchian . Zirkzee, così, aveva scelto i 'Red Devils', ma la sua esperienza in Inghilterra non sta di certo andando come desiderato.

7 gol e 3 assist in 49 partite tra Premier League, Europa League e coppe nazionali il primo anno (2.256' sul terreno di gioco, alla media di un gol/assist ogni 225'). E, ancora peggio, sta andando questa stagione: un gol in 9 presenze tra campionato e Coppa di Lega in appena 354' in campo. Insomma, il rientro in Italia non potrebbe che fare bene a Zirkzee e il Milan, a quanto pare, è in competizione con la Roma per aggiudicarselo. Qualora gli inglesi aprissero alla cessione del giocatore con la formula del prestito con diritto di riscatto, occhio al duello di calciomercato tra giallorossi e rossoneri.