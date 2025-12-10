Milan, Scaroni realista: “Scudetto? L’obiettivo è tornare in Champions League. Allegri è un elemento chiave”
Il club rossonero, come si ricorderà, aveva cercato Zirkzee nell'estate 2024, quando l'olandese era reduce da una super stagione con la maglia del Bologna (12 gol e 7 assist in 37 partite tra Serie A e Coppa Italia). Una trattativa ben impostata sulla base dei 40 milioni di euro, poi saltata per l'elevata richiesta di commissioni da parte dell'agente di Zirkzee, Kia Joorabchian. Zirkzee, così, aveva scelto i 'Red Devils', ma la sua esperienza in Inghilterra non sta di certo andando come desiderato.
7 gol e 3 assist in 49 partite tra Premier League, Europa League e coppe nazionali il primo anno (2.256' sul terreno di gioco, alla media di un gol/assist ogni 225'). E, ancora peggio, sta andando questa stagione: un gol in 9 presenze tra campionato e Coppa di Lega in appena 354' in campo. Insomma, il rientro in Italia non potrebbe che fare bene a Zirkzee e il Milan, a quanto pare, è in competizione con la Roma per aggiudicarselo. Qualora gli inglesi aprissero alla cessione del giocatore con la formula del prestito con diritto di riscatto, occhio al duello di calciomercato tra giallorossi e rossoneri.
