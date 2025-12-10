Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato, Milan di nuovo su Zirkzee: la grande concorrente e la formula dell’affare

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato, Milan di nuovo su Zirkzee: la grande concorrente e la formula dell’affare

Non solo Roma: sulle tracce di Zirkzee c'è (nuovamente) anche il Milan. Le ultime news
Joshua Zirkzee, classe 2001, attaccante olandese di proprietà del Manchester United, torna ad essere un obiettivo di calciomercato del Milan 18 mesi dopo la trattativa saltata per portarlo in rossonero dal Bologna. Il punto della situazione
Daniele Triolo Redattore 

Negli ultimi giorni si stanno intensificando i contatti per l'eventuale approdo di Joshua Zirkzee alla Roma nell'imminente sessione invernale di calciomercato. L'attaccante olandese, classe 2001, chiuso nel Manchester United, vorrebbe tornare in Serie A - campionato che ben conosce - per giocare con continuità e guadagnarsi la convocazione ai Mondiali 2026 con la propria Nazionale.

Calciomercato, dove va Zirkzee tra Roma e Milan?

—  

Per Gian Piero Gasperini, allenatore dei giallorossi, Zirkzee è l'attaccante che risponde alle sue esigenze. L'elemento perfetto, insomma, per sostituire nell'attacco dei capitolini l'irlandese Evan Ferguson, il cui prestito dal Brighton sarà interrotto con sei mesi di anticipo. Occhio, però, perché su Zirkzee - secondo quanto riferito da 'Milan Vibes' - ci sarebbe, nuovamente, anche il Milan.

LEGGI ANCHE

Il club rossonero, come si ricorderà, aveva cercato Zirkzee nell'estate 2024, quando l'olandese era reduce da una super stagione con la maglia del Bologna (12 gol e 7 assist in 37 partite tra Serie A e Coppa Italia). Una trattativa ben impostata sulla base dei 40 milioni di euro, poi saltata per l'elevata richiesta di commissioni da parte dell'agente di Zirkzee, Kia Joorabchian. Zirkzee, così, aveva scelto i 'Red Devils', ma la sua esperienza in Inghilterra non sta di certo andando come desiderato.

LEGGI ANCHE: Milan, un nuovo portiere se parte Maignan: il prescelto di Tare e il ghiotto retroscena >>>

7 gol e 3 assist in 49 partite tra Premier League, Europa League e coppe nazionali il primo anno (2.256' sul terreno di gioco, alla media di un gol/assist ogni 225'). E, ancora peggio, sta andando questa stagione: un gol in 9 presenze tra campionato e Coppa di Lega in appena 354' in campo. Insomma, il rientro in Italia non potrebbe che fare bene a Zirkzee e il Milan, a quanto pare, è in competizione con la Roma per aggiudicarselo. Qualora gli inglesi aprissero alla cessione del giocatore con la formula del prestito con diritto di riscatto, occhio al duello di calciomercato tra giallorossi e rossoneri.

Leggi anche
Moretto: “Loftus-Cheek e Lucca, scambio tra Milan e Napoli? Ecco la situazione”
Pulisic, il super eroe del Milan: segna come un bomber e il club lavora al rinnovo

© RIPRODUZIONE RISERVATA