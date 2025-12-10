Il calciomercato si avvicina, e il Milan continua a lavorare: individuato l'erede di Mike Maignan, e il nome fa già sognare i tifosi

Il calciomercato si avvicina, e il Milan continua a lavorare, pensando anche a quello dell'estate prossima. Mentre la questione Mike Maignan tiene ancora banco, il Milan si sta, ovviamente, guardando in torno in caso di un mancato rinnovo, proprio per non farsi trovare impreparato. Secondo quanto riferito dal giornalista Sacha Tavolieri, il Milan avrebbe individuato il successore perfetto, e non si tratta di un nome qualunque. Il club di via Aldo Rossi sarebbe sulle tracce di Alisson Becker, ex portiere della Roma ed attuale del Liverpool.