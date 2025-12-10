Il calciomercato si avvicina, e il Milan continua a lavorare: individuato l'erede di Mike Maignan, e il nome fa già sognare i tifosi
Il calciomercato si avvicina, e il Milan continua a lavorare, pensando anche a quello dell'estate prossima. Mentre la questione Mike Maignan tiene ancora banco, il Milan si sta, ovviamente, guardando in torno in caso di un mancato rinnovo, proprio per non farsi trovare impreparato. Secondo quanto riferito dal giornalista Sacha Tavolieri, il Milan avrebbe individuato il successore perfetto, e non si tratta di un nome qualunque. Il club di via Aldo Rossi sarebbe sulle tracce di Alisson Becker, ex portiere della Roma ed attuale del Liverpool.
Calciomercato Milan, l'erede di Maignan
Secondo il giornalista, il Milan avrebbe già avviato i primi contatti con l'entourage del portiere brasiliano. Il Liverpool, inoltre, ha aperto ad una sua probabile cessione nei mesi estivi, nonostante l'importanza del brasiliano all'interno della squadra. Il suo contratto scade a giugno 2027 e l'età avanzata, ricordiamo che ha 33 anni, potrebbe far scendere il prezzo del cartellino.