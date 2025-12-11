Calciomercato Milan, Zirkzee primo obiettivo per l'attacco: la formula

Come scrive 'La Gazzetta dello Sport', il Milan starebbe sondando la possibilità di chiudere un colpo in attacco in vista della prossima sessione di calciomercato. Il primo nome nella lista sarebbe quello di Joshua Zirkzee, cercato un po' di stagioni fa quando giocava al Bologna, oggi al Manchester United. Ci sarebbe già stato un contatto con agente Kia Joorabchian nelle scorse settimane. L'eventuale arrivo dell'olandese presupporrebbe la partenza probabilmente di Gimenez. Secondo la rosea, il percorso del messicano al Milan sarebbe ormai dannatamente complicato e su di lui ci sarebbero club tedeschi.