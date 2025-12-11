Calciomercato Milan, Zirkzee primo obiettivo per l'attacco: la formula

Calciomercato Milan, il nome di Joshua Zirkzee torna di nuovo a farsi sentire in quel di Milanello. Potrebbe essere lui l'obiettivo di gennaio. Le novità da 'La Gazzetta dello Sport'
Come scrive 'La Gazzetta dello Sport', il Milan starebbe sondando la possibilità di chiudere un colpo in attacco in vista della prossima sessione di calciomercato. Il primo nome nella lista sarebbe quello di Joshua Zirkzee, cercato un po' di stagioni fa quando giocava al Bologna, oggi al Manchester United. Ci sarebbe già stato un contatto con agente Kia Joorabchian nelle scorse settimane. L'eventuale arrivo dell'olandese presupporrebbe la partenza probabilmente di Gimenez. Secondo la rosea, il percorso del messicano al Milan sarebbe ormai dannatamente complicato e su di lui ci sarebbero club tedeschi.
Calciomercato Milan, Zirkzee torna di moda
Secondo il quotidiano le condizioni del Manchester United per la cessione di Zirkzee sarebbero al momento stringenti: ok al prestito, ma solo con un obbligo di riscatto fissato intorno ai 35 milioni. Il Milan preferirebbe un semplice diritto. Il nome di Zirkzee stuzzicherebbe parecchio il Milan, ma si potrebbe liberare solo a fine calciomercato, visto i giocatori dello United impegnati con la Coppa d'Africa. E se non si riuscisse a chiudere Zirkzee?