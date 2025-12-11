Calciomercato Milan, mancano ancora un paio di settimane alla prossima sessione invernale. La speranza di tutti in casa rossonera, è che il Diavolo arrivi al massimo della forma e nelle posizioni migliori per completare tutti gli obiettivi stagionali del club. Lo scorso anno ci fu una rivoluzione proprio a gennaio. Quest'anno difficile pensare la stessa cosa, visti anche i tanti movimenti estivi fatti da Igli Tare e da tutto il club. Mai dire mai sul calciomercato, occhio alle possibili occasioni, anche internazionali. VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA>>>
Calciomercato Milan, poco spazio in vista dei Mondiale? Tare tenta il colpo in difesa
Calciomercato Milan, serve un colpo in difesa per completare il reparto? Tare potrebbe tentare il colpo da una big europea. Ecco chi. Il Mondiale può aiutare il Diavolo
