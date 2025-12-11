Calciomercato Milan, mancano ancora un paio di settimane alla prossima sessione invernale. La speranza di tutti in casa rossonera, è che il Diavolo arrivi al massimo della forma e nelle posizioni migliori per completare tutti gli obiettivi stagionali del club. Lo scorso anno ci fu una rivoluzione proprio a gennaio. Quest'anno difficile pensare la stessa cosa, visti anche i tanti movimenti estivi fatti da Igli Tare e da tutto il club. Mai dire mai sul calciomercato, occhio alle possibili occasioni, anche internazionali. VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA>>>