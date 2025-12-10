Il calciomercato si sta avvicinando, e i nomi che girano attorno al Milan sono molteplici. Come sappiamo, il club di via Aldo Rossi è alla ricerca di un attaccante: un 9 puro e prolifico. La motivazione è chiara per tutti: Santiago Gimenez, ad oggi infortunato, e Christopher Nkunku non stanno rispettando le aspettative e, proprio per questo motivo, il diavolo sta cercando un vero e proprio faro. Sono tanti i nomi ma, nelle ultime ore, è ritornato ad orbitare in zona Milan una vecchia conoscenza della Serie A: Mauro Icardi, ex attaccante e capitano dell'Inter. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, noto esperto di mercato e giornalista sportivo, Mauro Icardi sarebbe stato proposto al Milan, che però non sta tenendo in considerazione. Ecco, di seguito, le parole di Moretto: