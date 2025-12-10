Nella giornata di oggi, mercoledì 10 dicembre 2025, svariati siti web e quotidiani sportivi hanno lasciato ampio spazio al Milan di Massimiliano Allegri. Dopo la vittoria contro il Torino, sono arrivati degli aggiornamenti riguardanti la situazione degli infortunati: ecco chi è vicino al rientro. Ma non solo. Nella giornata di oggi si è parlato molto di calciomercato, con i possibili nomi per il post Mike Maignan. Ecco, di seguito, le notizie più importanti pubblicate sulla pagina di PianetaMilan.it. PROSSIMA SCHEDA >>>