Da quando Gimenez si è infortunato alla caviglia destra, l'ultima partita risale al pareggio contro l'Atalanta di ottobre, il diavolo ha dovuto fare a meno del suo unico e vero centravanti. La sua assenza, però, ha lasciato più spazio ad altri nomi. Uno di quelli è Nkunku che, però, sta facendo molta fatica.

La certezza offensiva: i numeri di Pulisic — Contro il Torino, la sua prestazione è stat a due facce: un primo tempo pieno zeppo di errori. Alla ripresa, invece, il francese ha cambiato marcia, mettendo più grinta e cattiveria nel campo. Nonostante tutte le assenze, in attacco una certezza c'è: il suo nome è Christian Pulisic.

I numeri sono molto positivi: ben sette goal e due assist in campionato in soli 446 minuti, a cui vanno sommate anche le due reti in Coppa Italia: un vero e proprio supereroe rossonero. Dopo l'eliminazione arrivata in Coppa Italia contro la Lazio, al Milan di Massimiliano Allegri resta solamente il campionato, dove è alquanto fondamentale che continuino a combattere per il titolo di Campioni d'Italia.

La squadra, nonostante tutte le problematiche, è solida: un vero e proprio gruppo che viaggia all'unisono sotto la guida del suo grande allenatore. Nonostante questo, però, alcune migliorie andrebbero fatte, proprio per non ritrovarsi 'senza giocatori' in caso di altri numerosi infortuni nei mesi a venire.

Il mercato di gennaio, però, è un occasione assolutamente importante da cogliere al volo in modo da riparare quei buchi presenti, soprattutto in attacco dove manca un vero e proprio leader oggettivo. Vedremo, nelle settimane a venire, quale sarà il pensiero del club di via Aldo Rossi.