Nei big match è sempre totale, sempre spietata, infatti il Milan nei big match ha un rullino pressoché perfetto e direi addirittura perfetto sul piano difensivo perché riesce sempre a mantenersi blindato grazie anche alle parate di Maignan, però la prestazione dei difensori e degli elementi coinvolti in fase difensiva è sempre una prestazione piena, è sempre una prestazione totalmente centrata.