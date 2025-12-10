Pianeta Milan
Borghi: "Il Milan ha un problema di concentrazione. I rossoneri concedono troppo"

Dopo la vittoria del Milan di Massimiliano Allegri in trasferta a Torino, il giornalista Stefano Borghi ha voluto commentare il match riferendo quale sia uno dei problemi della squadra rossonera
Dopo la vittoria del Milan di Massimiliano Allegri in trasferta a Torino, arrivata grazie ad una splendida rimonta iniziata da Adrien Rabiot e terminata con una doppietta di Christian Pulisic, il giornalista sportivo Stefano Borghi ha voluto commentare il match nel suo canale YouTube, analizzando quale sia uno dei problemi della squadra rossonera. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, le parole di Borghi

Uno dei problemi diciamo costanti di questa stagione fin qui direi quasi esclusivamente positiva per la squadra di Allegri però, questo fatto è un fatto da rimarcare, un fatto che parla anche di quelle che possono essere le criticità sul lungo periodo per il Milan, ovvero la concentrazione.

Nei big match è sempre totale, sempre spietata, infatti il Milan nei big match ha un rullino pressoché perfetto e direi addirittura perfetto sul piano difensivo perché riesce sempre a mantenersi blindato grazie anche alle parate di Maignan, però la prestazione dei difensori e degli elementi coinvolti in fase difensiva è sempre una prestazione piena, è sempre una prestazione totalmente centrata.

Invece nelle partite contro squadre diciamo non di primissimo piano, il Milan continua a concedere troppo. Ormai gli indizi sono tanti, il Milan ha preso due goal dalla cremonese, due goal da Pisa, due goal dal Parma e infine due goal al Torino. Lì si rischia di lasciare punti come successo nelle prime tre partite citate”

