Nei big match è sempre totale, sempre spietata, infatti il Milan nei big match ha un rullino pressoché perfetto e direi addirittura perfetto sul piano difensivo perché riesce sempre a mantenersi blindato grazie anche alle parate di Maignan, però la prestazione dei difensori e degli elementi coinvolti in fase difensiva è sempre una prestazione piena, è sempre una prestazione totalmente centrata.
LEGGI ANCHE: Mercato Milan: Maignan in bilico, ecco i nomi. Rossoneri su Zirkzee? Le ultime da Milanello
Invece nelle partite contro squadre diciamo non di primissimo piano, il Milan continua a concedere troppo. Ormai gli indizi sono tanti, il Milan ha preso due goal dalla cremonese, due goal da Pisa, due goal dal Parma e infine due goal al Torino. Lì si rischia di lasciare punti come successo nelle prime tre partite citate”
© RIPRODUZIONE RISERVATA