La seconda tappa della giornata è legata ad un gioco di squadra. I giovani rossoneri sono stati messi alla prova da un biliardino gigante a 11 stecche, che ha visto fronteggiare due squadre capitanate da Rafael Leao e Kyvag contro Luka Modric e Park. La terza tappa, invece, è legata all'ingresso nello spogliatoio rossonero, con la consegna delle sciarpe ufficiali.

La seconda parte della festa di Natale è stata condotta da Germano Lanzoni, autore e speaker di San Siro per il Milan, e dalla giornalista Romina Minadeo. Hanno preso parola L'AD rossonero Giorgio Furlani, Vincenzo Vergine, responsabile del settore giovanile, Kirovski e Gianfranco Parma, che hanno voluto sottolineare l'importanza del percorso di crescita, riservando alcune parole anche al progetto del Milan Futuro.

A chiudere la serata in bellezza ci hanno pensato Massimiliano Allegri e Suzanne Bakker (allenatori del Milan maschile e Femminile), in compagnia di Matteo Gabbia, Davide Bartesaghi, Alexis Saelemaekers, Angelica Soffia, Chante' Dompig e Giorgia Arrigoni.