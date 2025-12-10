Pianeta Milan
Settore Giovanile Milan, giornata speciale per i giovani rossoneri: la festa di Natale

Giornata speciale per il Settore Giovanile del Milan: tutti gli ospiti per la festa di Natale del settore giovanile, svoltasi a San Siro. Tra Modric, Leao, Allegri, Bakker e tanti altri...
Giornata speciale per il Settore Giovanile del Milan. Le squadre maschili e femminili si sono riunite oggi a San Siro per la classica festa di Natale del Settore Giovanile rossonero, con diversi calciatori e calciatrici che hanno partecipato a questa splendida giornata, fatta di diverse tappe con sorprese all'interno dello stadio.

L'evento è iniziato in collaborazione con Fondazione Milan, dove Mike Maignan, Ruben Loftus-Cheek, Monica Renzotti e Nadine Sorelli son stati impegnati a raccogliere diversi doni destinati ai vari ospedali pediatrici di Milano. Le donazioni fatte provenivano dagli atleti, sia maschili che femminili, dalla Puma House of Football e dal Milan Futuro.

La seconda tappa della giornata è legata ad un gioco di squadra. I giovani rossoneri sono stati messi alla prova da un biliardino gigante a 11 stecche, che ha visto fronteggiare due squadre capitanate da Rafael Leao e Kyvag contro Luka Modric e Park. La terza tappa, invece, è legata all'ingresso nello spogliatoio rossonero, con la consegna delle sciarpe ufficiali.

La seconda parte della festa di Natale è stata condotta da Germano Lanzoni, autore e speaker di San Siro per il Milan, e dalla giornalista Romina Minadeo. Hanno preso parola L'AD rossonero Giorgio Furlani, Vincenzo Vergine, responsabile del settore giovanile, Kirovski e Gianfranco Parma, che hanno voluto sottolineare l'importanza del percorso di crescita, riservando alcune parole anche al progetto del Milan Futuro.

A chiudere la serata in bellezza ci hanno pensato Massimiliano Allegri e Suzanne Bakker (allenatori del Milan maschile e Femminile), in compagnia di Matteo Gabbia, Davide Bartesaghi, Alexis Saelemaekers, Angelica Soffia, Chante' Dompig e Giorgia Arrigoni.

 

