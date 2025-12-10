Pianeta Milan
Furlani alla festa del Settore Giovanile: “Il futuro del Milan nasce qua”

L'amministratore delegato del Milan, Giorgio Furlani, ha preso parola alla festa di Natale del Settore Giovanile rossonero, dove hanno presenziato anche altre figuri importanti del Milan come, ad esempio, Vincenzo Vergine, Massimiliano Allegri oltre ad alcuni giocatori della prima squadra, tra cui Modric, Leao e Maignan. Ecco, di seguito, le parole dell'amministratore delegato:

Milan, le parole di Furlani per il Settore Giovanile

“Innovare significa avere coraggio, il coraggio di guardare avanti e di credere nel futuro. Innovazione è visione, è crescita e fiducia nei giovani. Il futuro del Milan nasce qua. Nel Settore Giovanile. Dove i sogni diventano obiettivi, e il talento incontra la responsabilità, in ogni allenamento e in ogni sacrificio che fate. Dietro ogni passo avanti ci sono persone straordinarie: allenatori, educatori, dirigenti. Ma anche chi lavora lontano dai riflettori—staff, magazzinieri, accompagnatori.

Un ringraziamento di cuore va a tutti voi, a chi ogni giorno, con passione e umiltà, fa crescere i nostri ragazzi. Chi lavora nel Settore Giovanile è il cuore pulsante del nostro progetto, la forza silenziosa che alimenta i sogni rossoneri. E un grazie sincero va anche alle famiglie e ai genitori, che affrontano sacrifici, distanze e impegni per sostenere i loro figli e le loro figlie, e li affidano a quella che per loro è una seconda casa: la PUMA House of Football, la culla dove il Milan cresce, dentro e fuori dal campo. E poi un pensiero agli atleti e alle atlete, a chi scende in campo ogni giorno con coraggio e responsabilità. Perché non è facile vestire la maglia del Milan: richiede carattere, disciplina e amore vero per questi colori.”

