Un ringraziamento di cuore va a tutti voi, a chi ogni giorno, con passione e umiltà, fa crescere i nostri ragazzi. Chi lavora nel Settore Giovanile è il cuore pulsante del nostro progetto, la forza silenziosa che alimenta i sogni rossoneri. E un grazie sincero va anche alle famiglie e ai genitori, che affrontano sacrifici, distanze e impegni per sostenere i loro figli e le loro figlie, e li affidano a quella che per loro è una seconda casa: la PUMA House of Football, la culla dove il Milan cresce, dentro e fuori dal campo. E poi un pensiero agli atleti e alle atlete, a chi scende in campo ogni giorno con coraggio e responsabilità. Perché non è facile vestire la maglia del Milan: richiede carattere, disciplina e amore vero per questi colori.”