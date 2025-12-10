La prima sarebbe Christopher Nkunku, sceso in campo da titolare contro il Torino. Dopo un primo tempo molto opaco, il francese è cresciuto con il rientro in campo di Pulisic. La seconda opzione, invece, è Ruben Loftus-Cheek, che già in passato è stato schierato più volte sul fronte offensivo. Buone notizie per quanto riguarda Santiago Gimenez: il messicano potrebbe tornare ì, molto probabilmente, in panchina.