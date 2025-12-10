Pianeta Milan
Milan, Leao out ed emergenza rossonera: chi affiancherà Pulisic col Sassuolo?

Milan, Leao out ed emergenza rossonera: chi affiancherà Pulisic col Sassuolo?

Milan, Leao out ed emergenza rossonera: chi affiancherà Pulisic col Sassuolo? - immagine 1
Il Milan dovrà fare a meno di Leao nel match di domenica mattina contro il Sassuolo: ecco chi schiererebbe Allegri domenica
Alessia Scataglini
Il Milan dovrà fare a meno di Leao nel match di domenica mattina contro il Sassuolo di Fabio Grosso. Il portoghese, fermatosi nella gara di lunedì contro il Torino di Baroni a causa di un prona muscolare, ha svolto i classici esami strumentali che, fortunatamente, hanno escluso delle lesioni. Ma chi giocherà al suo posto? E' questa la domanda che rimbomba nella testa di tutti i tifosi rossoneri.

Milan, chi giocherà al posto di Leao?

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport di oggi, Massimiliano Allegri starebbe facendo delle valutazioni in merito, scegliendo la risorsa migliore da affiancare al titolare Christian Pulisic. Le opzioni a disposizione, però, non sono tantissime.

Mercato Milan: Maignan in bilico, ecco i nomi. Rossoneri su Zirkzee? Le ultime da Milanello

La prima sarebbe Christopher Nkunku, sceso in campo da titolare contro il Torino. Dopo un primo tempo molto opaco, il francese è cresciuto con il rientro in campo di Pulisic. La seconda opzione, invece, è Ruben Loftus-Cheek, che già in passato è stato schierato più volte sul fronte offensivo. Buone notizie per quanto riguarda Santiago Gimenez: il messicano potrebbe tornare ì, molto probabilmente, in panchina.

 

