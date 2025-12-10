Arrivano degli aggiornamenti importanti da Milanello per quanto riguarda la situazione infortuni. Dopo l'ultimo allenamento di quest'oggi, Massimiliano Allegri, allenatore del Milan , può 'respirare' un po'. Uno dei segnali più incoraggianti arriva da Santiago Gimenez : il 'Bebote', così soprannominato, ha iniziato quest'oggi il programma di riatletizzazione sul campo dopo l'infortunio che ha colpito la sua caviglia destra.

Le ultime d Milanello

Notizie positive anche per quanto riguarda Athekame: il giovane è vicino al rientro in campo e sta ultimando la fase di recupero. Situazione diversa, invece, per il centrocampista francese Fofana: il centrocampista sta continuando a svolgere il lavoro personalizzato e le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno.