Milan, Scaroni realista: “Scudetto? L’obiettivo è tornare in Champions League. Allegri è un elemento chiave”
Per quanto riguarda Rafael Leao, la situazione è ben diversa. Infortunatosi contro il Torino, il portoghese non ha nessuna lesione muscolare, ma sta procedendo con delle terapie in palestra. Ancora niente rientro in gruppo. L'obiettivo, infatti, è recuperarlo il prima possibile senza, però, andare a peggiorare la situazione avendo magari delle possibili ricadute.
