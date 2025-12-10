Pianeta Milan
Infortuni Milan, buone notizie: Gimenez vicino al rientro, mentre Fofana…

Arrivano degli aggiornamenti importanti da Milanello per quanto riguarda la situazione infortuni: da Gimenez a Leao passando per Fofana, la situazione
Arrivano degli aggiornamenti importanti da Milanello per quanto riguarda la situazione infortuni. Dopo l'ultimo allenamento di quest'oggi, Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, può 'respirare' un po'. Uno dei segnali più incoraggianti arriva da Santiago Gimenez: il 'Bebote', così soprannominato, ha iniziato quest'oggi il programma di riatletizzazione sul campo dopo l'infortunio che ha colpito la sua caviglia destra.

Notizie positive anche per quanto riguarda Athekame: il giovane è vicino al rientro in campo e sta ultimando la fase di recupero. Situazione diversa, invece, per il centrocampista francese Fofana: il centrocampista sta continuando a svolgere il lavoro personalizzato e le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno.

Per quanto riguarda Rafael Leao, la situazione è ben diversa. Infortunatosi contro il Torino, il portoghese non ha nessuna lesione muscolare, ma sta procedendo con delle terapie in palestra. Ancora niente rientro in gruppo. L'obiettivo, infatti, è recuperarlo il prima possibile senza, però, andare a peggiorare la situazione avendo magari delle possibili ricadute.

