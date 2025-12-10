Off The Pitch si distingue dai classici contenuti social perché offre un’esperienza immersiva e interattiva: durante ogni puntata, i messaggi inviati in chat e le risposte ai quiz diventano parte integrante del racconto, influenzandone lo svolgimento in tempo reale. I primi due episodi sono accessibili gratuitamente a tutti i tifosi, mentre l’interazione tramite chat e quiz è riservata ai possessori di Fan Token $ACM.