Milan e Socios aprono le porte del dietro le quinte del mondo rossonero: i dettagli
Torna oggi 'Off the pitch', una mini serie interattiva - ideata da Milan e Socios - che porta i tifosi rossoneri dentro la quotidianità del Diavolo, tra allenamenti, emozioni e momenti esclusivi. Nell'episodio odierno (ore 14:30) Alexis Saelemaekers
Dopo il successo del debutto - con il primo episodio andato live sulla piattaforma Off The Pitch, in cui è stato mostrato il lavoro dei magazzinieri all’interno dello spogliatoio del Milan a pochi minuti dal fischio d’inizio della partita contro la Lazio - torna Off The Pitch, la mini serie LIVE ideata da AC Milan insieme a Socios.com che apre ai tifosi le porte del cuore rossonero come mai prima d’ora.

Il secondo episodio, in programma oggi, mercoledì 10 dicembre, alle ore 14:30, sarà ambientato a Milanello e vedrà protagonista Alexis Saelemaekers. In un clima natalizio, i fan potranno scoprire da vicino la quotidianità della squadra rossonera tra allenamenti, momenti di relax e i preparativi per la festa del Settore Giovanile.

Off The Pitch si distingue dai classici contenuti social perché offre un’esperienza immersiva e interattiva: durante ogni puntata, i messaggi inviati in chat e le risposte ai quiz diventano parte integrante del racconto, influenzandone lo svolgimento in tempo reale. I primi due episodi sono accessibili gratuitamente a tutti i tifosi, mentre l’interazione tramite chat e quiz è riservata ai possessori di Fan Token $ACM.

A partire dal terzo episodio, l’intero contenuto sarà esclusivamente dedicato ai token holder. Con Off The Pitch, AC Milan e Socios.com propongono un nuovo modo di vivere il calcio: non più solo spettatori, ma protagonisti di un viaggio che svela cosa accade oltre i 90 minuti di gioco. Ecco il link della piattaforma: https://fanfest.vip/acmilanfantoken.

