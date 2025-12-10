Milan, Scaroni realista: “Scudetto? L’obiettivo è tornare in Champions League. Allegri è un elemento chiave”
Off The Pitch si distingue dai classici contenuti social perché offre un’esperienza immersiva e interattiva: durante ogni puntata, i messaggi inviati in chat e le risposte ai quiz diventano parte integrante del racconto, influenzandone lo svolgimento in tempo reale. I primi due episodi sono accessibili gratuitamente a tutti i tifosi, mentre l’interazione tramite chat e quiz è riservata ai possessori di Fan Token $ACM.
LEGGI ANCHE: Milan, Scaroni realista: "Scudetto? L'obiettivo è tornare in Champions League. Allegri è un elemento chiave" >>>
A partire dal terzo episodio, l’intero contenuto sarà esclusivamente dedicato ai token holder. Con Off The Pitch, AC Milan e Socios.com propongono un nuovo modo di vivere il calcio: non più solo spettatori, ma protagonisti di un viaggio che svela cosa accade oltre i 90 minuti di gioco. Ecco il link della piattaforma: https://fanfest.vip/acmilanfantoken.
© RIPRODUZIONE RISERVATA