Nkunku, un’altra occasione sprecata: il Milan vince, ma lui si perde tra le linee

Nkunku, un’altra occasione sprecata: il Milan vince, ma lui si perde tra le linee - immagine 1
Il Milan brilla con una splendida rimonta, ma Christopher Nkunku spreca ancora un'occasione: la prestazione opaca col Torino allontana i ricordi del giocatore del Lipsia
Alessia Scataglini
Il Milan, nella serata di ieri, si è scontrato contro il Torino di Baroni mettendo in scena una splendida rimonta: da 2-0 a 3-2 grazie ad un eurogol di Adrien Rabiot e ad uno splendido Christian Pulisic che, in soli 10 minuti, è riuscito a mettere a segno una bellissima doppietta. Tra i vari protagonisti della serata c'è stato anche Christopher Nkunku, partito titolare al fianco di Rafael Leao.

Milan, prestazione opaca di Nkunku: che fare?

L'attaccante francese, in estate è stato comprato dal Milan per dare quel tocco di imprevedibilità in più ma, ieri sera, non ha vissuto una partita alquanto positiva. Se da una parte l'attaccante francese ha dimostrato di impegnarsi e di partecipare al gioco, dall'altra parte si sono viste molte lacune legate all'interpretazione del ruolo di seconda punta.

LEGGI ANCHE

Nkunku si è mosso tra le linee, ha cercato anche diversi spazi. Tuttavia, però, i suoi movimenti non hanno rispettato del tutto quello richiesto da Massimiliano Allegri, ieri squalificato a causa del rosso contro la Lazio, e Landucci. In molti sprazzi del match il francese è apparso più come una mezzala, arretrando davvero troppo creando, di conseguenza, un po' di confusione, con Landucci costretto richiamarlo molteplici volte.

Un primo tempo proprio da dimenticare per il francese. La situazione è leggermente migliorata nella ripresa: maggiore aggressività e partecipazione, ma dei gol neanche l'ombra. Un dato molto preoccupante considerando che il giocatore è stato comprato per ben 40 milioni di euro. Il francese, alla 14sima giornata di Serie A, non ha ancora imbucato la rete avversaria. L'adattamento al nostro campionato, ovviamente, non è facile, ma l'assenza di reti sta rendendo il tutto più preoccupante.

LEGGI ANCHE: Loftus-Cheek show contro il Torino: l’inglese l’arma del Milan in più ruoli

Il Milan spera che il calciatore si sblocchi e torni ad essere quello decisivo ai tempi del Lipsia. In Bundesliga il francese ha messo a segno 48 gol in 119 partite, ma non è tutto. Nella stagione 2021-2022 il francese conquistò anche il premio di Calciatore dell'anno della Bundesliga, conquistando anche la Coppa di Germania nella stagione successiva.

 

