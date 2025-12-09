Nkunku si è mosso tra le linee, ha cercato anche diversi spazi. Tuttavia, però, i suoi movimenti non hanno rispettato del tutto quello richiesto da Massimiliano Allegri, ieri squalificato a causa del rosso contro la Lazio, e Landucci. In molti sprazzi del match il francese è apparso più come una mezzala, arretrando davvero troppo creando, di conseguenza, un po' di confusione, con Landucci costretto richiamarlo molteplici volte.

Un primo tempo proprio da dimenticare per il francese. La situazione è leggermente migliorata nella ripresa: maggiore aggressività e partecipazione, ma dei gol neanche l'ombra. Un dato molto preoccupante considerando che il giocatore è stato comprato per ben 40 milioni di euro. Il francese, alla 14sima giornata di Serie A, non ha ancora imbucato la rete avversaria. L'adattamento al nostro campionato, ovviamente, non è facile, ma l'assenza di reti sta rendendo il tutto più preoccupante.

Il Milan spera che il calciatore si sblocchi e torni ad essere quello decisivo ai tempi del Lipsia. In Bundesliga il francese ha messo a segno 48 gol in 119 partite, ma non è tutto. Nella stagione 2021-2022 il francese conquistò anche il premio di Calciatore dell'anno della Bundesliga, conquistando anche la Coppa di Germania nella stagione successiva.