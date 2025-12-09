Mercato, Di Marzio conferma! Ecco il nome per l’attacco. Milan-Como, tre scenari

La partita di ieri contro il Torino di Baroni ha messo in luce moltissime cose. Indubbiamente quello che è saltato nuovamente di più all'occhio è la questione del centravanti. Christopher Nkunku, partito titolare al fianco di Rafael Leao ha deluso molto: la sua prestazione, almeno nel primo tempo, è stata a dir poco negativa. Prestazione sottotono anche per il portoghese che però, a differenza di Nkunku, ha dovuto abbandonare il terreno di gioco dopo appena 30 minuti a causa di un infortunio alla coscia. L'urgenza di prendere un attaccante si fa sempre più seria?