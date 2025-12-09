Mercato, Di Marzio conferma! Ecco il nome per l’attacco. Milan-Como, tre scenari

Non dimenticatevi di lasciare un mi piace, iscrivervi e attivare la campanellina per tutte le news sul Milan, gli eventi, le live reaction, contenuti con ospiti e molte esclusive.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
ULTIME MILAN NEWS
La partita di ieri contro il Torino di Baroni ha messo in luce moltissime cose. Indubbiamente quello che è saltato nuovamente di più all'occhio è la questione del centravanti. Christopher Nkunku, partito titolare al fianco di Rafael Leao ha deluso molto: la sua prestazione, almeno nel primo tempo, è stata a dir poco negativa. Prestazione sottotono anche per il portoghese che però, a differenza di Nkunku, ha dovuto abbandonare il terreno di gioco dopo appena 30 minuti a causa di un infortunio alla coscia. L'urgenza di prendere un attaccante si fa sempre più seria?
Proprio in ottica calciomercato, in questi giorni, è spuntato un nuovo nome: Lorenzo Lucca, attuale attaccante del Napoli classe 2000. Della tematica ne ha parlato il nostro Stefano Bressi nell'ultimo video caricato sul canale YouTube di Pianeta Milan. Non solo calciomercato. Nel video si è discusso anche di Milan-Como, gara che sembrerebbe NON disputarsi più a Perth, in Australia. Questo tanto altro!
Non dimenticatevi di lasciare un mi piace, iscrivervi e attivare la campanellina per tutte le news sul Milan, gli eventi, le live reaction, contenuti con ospiti e molte esclusive.
© RIPRODUZIONE RISERVATA