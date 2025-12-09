Ieri sera, Loftus-Cheek è partito inizialmente come mezzala, suo ruolo naturale ma, dopo l'uscita di Rafael Leao a causa di un infortunio muscolare, l'inglese si è spostato al fianco di Nkunku, ruolo che ha coperto già svariate volte in Serie A. Nella ripresa poi, vista l'uscita di Bartesaghi e lo spostamento di Saelemaekers a sinistra, il centrocampista ha giocato come esterno destro.
In entrambi i ruoli Loftus-Cheek ha giocato bene, dimostrando che può coprire più ruoli e che la qualità rimanga sempre alta. Questo fatto potrebbe permettere all'inglese di collezionare sempre più minutaggio durante il corso della stagione.
L'ultima chiamata a cui deve rispondere l'inglese è la più importante: credere nelle proprie qualità. giocando, di conseguenza, con più cattiveria, cosa che è mancata in alcune partite. Come sappiamo l'inglese piace molto ad Allegri, che non ha mai nascosto la stima che prova nei suoi confronti e, se effettuerà quanto richiesto, potrà diventare un vero e proprio pezzo pregiato della squadra.
© RIPRODUZIONE RISERVATA