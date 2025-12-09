La partita di ieri sera contro il Torino ha messo in luce molte cose. Oltre alle prestazioni dei protagonisti, ovvero Adrien Rabiot e Christian Pulisic , un altro rossonero che si è messo in mostra in modo molto particolare è il centrocampista inglese Loftus-Cheek . Durante il match, l'ex Chelsea oltre ad aver fornito una solida prestazione, si è reso più volte pericoloso. Il motivo? Una possibile nuova collocazione nell'undici di Allegri, una vera e propria 'arma' in più.

In estate, la società rossonera ha 'deciso' di avere una rosa corta visto l'unico impegno in campionato e l'assenza dalle coppe europee, questi mesi però sono stati molto complicati a causa dei numerosi infortuni. Avere diverse pedine che possano ricoprire più e più ruoli è, perciò, di vitale importanza e il centrocampista inglese, in queste ultime partite, ha messo in mostra proprio questo.