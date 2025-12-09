Pianeta Milan
Loftus-Cheek show contro il Torino: l’inglese l’arma del Milan in più ruoli

Ruben Loftus-Cheek brilla contro il Torino: da mezzala ad esterno destro, ecco tutti i ruoli in cui l'inglese può giocare
Alessia Scataglini
La partita di ieri sera contro il Torino ha messo in luce molte cose. Oltre alle prestazioni dei protagonisti, ovvero Adrien Rabiot e Christian Pulisic, un altro rossonero che si è messo in mostra in modo molto particolare è il centrocampista inglese Loftus-Cheek. Durante il match, l'ex Chelsea oltre ad aver fornito una solida prestazione, si è reso più volte pericoloso. Il motivo? Una possibile nuova collocazione nell'undici di Allegri, una vera e propria 'arma' in più.

In estate, la società rossonera ha 'deciso' di avere una rosa corta visto l'unico impegno in campionato e l'assenza dalle coppe europee, questi mesi però sono stati molto complicati a causa dei numerosi infortuni. Avere diverse pedine che possano ricoprire più e più ruoli è, perciò, di vitale importanza e il centrocampista inglese, in queste ultime partite, ha messo in mostra proprio questo.

Ieri sera, Loftus-Cheek è partito inizialmente come mezzala, suo ruolo naturale ma, dopo l'uscita di Rafael Leao a causa di un infortunio muscolare, l'inglese si è spostato al fianco di Nkunku, ruolo che ha coperto già svariate volte in Serie A. Nella ripresa poi, vista l'uscita di Bartesaghi e lo spostamento di Saelemaekers a sinistra, il centrocampista ha giocato come esterno destro.

In entrambi i ruoli Loftus-Cheek ha giocato bene, dimostrando che può coprire più ruoli e che la qualità rimanga sempre alta. Questo fatto potrebbe permettere all'inglese di collezionare sempre più minutaggio durante il corso della stagione.

LEGGI ANCHE: Milan, Leao verso il rientro. Gimenez vuole rimanere? Intanto spunta un nuovo nome

L'ultima chiamata a cui deve rispondere l'inglese è la più importante: credere nelle proprie qualità. giocando, di conseguenza, con più cattiveria, cosa che è mancata in alcune partite. Come sappiamo l'inglese piace molto ad Allegri, che non ha mai nascosto la stima che prova nei suoi confronti e, se effettuerà quanto richiesto, potrà diventare un vero e proprio pezzo pregiato della squadra.

 

