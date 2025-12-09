Nella giornata di oggi, martedì 09 dicembre 2025, svariati siti web e quotidiani sportivi hanno parlato ampiamente del Milan di Massimiliano Allegri. Nella serata di ieri, i rossoneri si sono scontrati col Torino, mettendo a segno una splendida rimonta: da 2-0 a 3-2 grazie ai gol di Rabiot e Pulisic, autore di una splendida doppietta. Spazio, però, anche al calciomercato: Gimenez, qual è il suo futuro? Intanto emerge un nuovo nome in attacco, direttamente dalla Serie A! Ecco, di seguito, le notizie più importanti pubblicate sulla pagina di PianetaMilan.it. PROSSIMA SCHEDA >>>