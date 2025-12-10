Pianeta Milan
Pulisic show: il Milan rimonta il Torino e resta in vetta alla classifica

Nella serata di lunedì 08 dicembre, il Milan di Massimiliano Allegri è sceso in campo contro il Torino di Baroni: il resoconto del match
Nella serata di lunedì 08 dicembre, il Milan di Massimiliano Allegri è sceso in campo contro il Torino di Baroni. Dopo un inizio di gara non molto positivo, visto che i rossoneri si sono trovati sotto di ben due gol in neanche 20 minuti, la squadra di Allegri ha reagito dando via a quella che sarebbe stata una rimonta 'epica': Rabiot, con un gol da fuoriclasse, accorcia le distanze, ma la ciliegina sulla torta è stato l'ingresso in campo di Pulisic. L'americano, in appena 10 minuti, ha messo a segno una splendida doppietta che ha riconsentito al Milan di prendersi nuovamente il primo posto in classifica. Con una nota ufficiale, il club di via Aldo Rossi ha voluto fare un resoconto del match:

(Fonte acmilan.com) - La febbre del lunedì sera. Rischiava di non giocare, invece è stato decisivo: una doppietta di Christian Pulisic sigilla la vittoria in rimonta dei rossoneri per 3-2 contro il Torino nella 14ª giornata. Una partita manifesto, di cuore e coraggio. Dopo un inizio difficile, con i granata avanti di due reti dopo 17' grazie a Vlašić su rigore e Zapata, i rossoneri hanno reagito con determinazione, specialmente dopo l'infortunio che ha estromesso Leão dalla partita. Rabiot ha accorciato le distanze nel primo tempo, mentre Pulisic, entrato dalla panchina, ha siglato una doppietta decisiva nella ripresa.

Con questo successo, il Milan si porta a 31 punti, mantenendo il passo del Napoli in testa alla classifica e sfatando il tabù Torino, contro cui non vincevamo in trasferta dal 2021. Nonostante il doppio svantaggio iniziale, i ragazzi di Mister Landucci (Allegri squalificato) non si sono persi d'animo, mostrando grande carattere e capacità di reazione. L'ingresso di Pulisic si è rivelato determinante, con l'americano che ha cambiato il volto della gara segnando il 2-2 dopo soli 39 secondi dal suo ingresso e il 3-2 al 77'. Questa vittoria in trasferta è un segnale importante per il prosieguo della stagione, Forza Milan!

LA CRONACA

Il primo tempo inizia con il Torino che passa in vantaggio grazie a un rigore trasformato da Vlašić, concesso per un fallo di mano di Tomori. I granata raddoppiano poco dopo con Zapata, che sfrutta un assist di Vlašić. Il Milan non si arrende e accorcia le distanze con un gran tiro da fuori area di Rabiot, servito da Tomori. I rossoneri continuano a spingere, ma devono fare i conti con l'uscita di Leão, che lascia il campo al 31'. Il primo tempo si chiude sul 2-1 per i padroni di casa.

Nella ripresa, il Milan entra in campo con rinnovata determinazione. Pulisic, subentrato a Bartesaghi al 66', trova subito il gol del pareggio su assist di Saelemaekers. I rossoneri continuano a premere e, dopo un tentativo di Loftus-Cheek, è ancora Pulisic a segnare,completando la rimonta al 77' con un sinistro volante su cross di Ricci. Il Torino prova a reagire, ma la difesa del Milan regge bene, con Maignan che non deve operare grandi parate. Nel finale, i granata tentano il tutto per tutto, ma il Milan controlla il gioco e porta a casa una vittoria fondamentale.

IL TABELLINO

TORINO-MILAN 2-3

TORINO (3-5-2): Israel; Coco, Maripán, Tamèze (33'st Masina); Lazaro (39'st Ngonge), Anjorin (14'st Casadei), Asllani, Vlašić, Pedersen (39'st Nkounkou); Adams (39'st Aboukhlal), Zapata. A disp.: Paleari, Popa; Biraghi, Dembélé, Gineitis, Njie, Simeone, İlkhan. All.: Baroni.

MILAN (3-5-2): Maignan; Pavlović, Gabbia, Tomori; Bartesaghi (21'st Pulisic), Rabiot, Modrić, Loftus-Cheek, Saelemaekers (43'st Estupiñan); Leão (31' Ricci), Nkunku. A disp.: Terracciano, Torriani; De Winter, Jashari, Odogu. All.: Landucci.

Arbitro: Chiffi di Padova.

Gol: 10' Vlašić (T), 17' Zapata (T), 24' Rabiot (M), 22'st Pulisic (M), 32'st Pulisic (M).

Ammoniti: 19' Maignan (M), 8'st Lazaro (T), 11'st Anjorin (T)

