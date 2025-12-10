Milan, Scaroni realista: “Scudetto? L’obiettivo è tornare in Champions League. Allegri è un elemento chiave”
Con questo successo, il Milan si porta a 31 punti, mantenendo il passo del Napoli in testa alla classifica e sfatando il tabù Torino, contro cui non vincevamo in trasferta dal 2021. Nonostante il doppio svantaggio iniziale, i ragazzi di Mister Landucci (Allegri squalificato) non si sono persi d'animo, mostrando grande carattere e capacità di reazione. L'ingresso di Pulisic si è rivelato determinante, con l'americano che ha cambiato il volto della gara segnando il 2-2 dopo soli 39 secondi dal suo ingresso e il 3-2 al 77'. Questa vittoria in trasferta è un segnale importante per il prosieguo della stagione, Forza Milan!
LA CRONACA
Il primo tempo inizia con il Torino che passa in vantaggio grazie a un rigore trasformato da Vlašić, concesso per un fallo di mano di Tomori. I granata raddoppiano poco dopo con Zapata, che sfrutta un assist di Vlašić. Il Milan non si arrende e accorcia le distanze con un gran tiro da fuori area di Rabiot, servito da Tomori. I rossoneri continuano a spingere, ma devono fare i conti con l'uscita di Leão, che lascia il campo al 31'. Il primo tempo si chiude sul 2-1 per i padroni di casa.
Nella ripresa, il Milan entra in campo con rinnovata determinazione. Pulisic, subentrato a Bartesaghi al 66', trova subito il gol del pareggio su assist di Saelemaekers. I rossoneri continuano a premere e, dopo un tentativo di Loftus-Cheek, è ancora Pulisic a segnare,completando la rimonta al 77' con un sinistro volante su cross di Ricci. Il Torino prova a reagire, ma la difesa del Milan regge bene, con Maignan che non deve operare grandi parate. Nel finale, i granata tentano il tutto per tutto, ma il Milan controlla il gioco e porta a casa una vittoria fondamentale.
IL TABELLINO
TORINO-MILAN 2-3
TORINO (3-5-2): Israel; Coco, Maripán, Tamèze (33'st Masina); Lazaro (39'st Ngonge), Anjorin (14'st Casadei), Asllani, Vlašić, Pedersen (39'st Nkounkou); Adams (39'st Aboukhlal), Zapata. A disp.: Paleari, Popa; Biraghi, Dembélé, Gineitis, Njie, Simeone, İlkhan. All.: Baroni.
MILAN (3-5-2): Maignan; Pavlović, Gabbia, Tomori; Bartesaghi (21'st Pulisic), Rabiot, Modrić, Loftus-Cheek, Saelemaekers (43'st Estupiñan); Leão (31' Ricci), Nkunku. A disp.: Terracciano, Torriani; De Winter, Jashari, Odogu. All.: Landucci.
Arbitro: Chiffi di Padova.
Gol: 10' Vlašić (T), 17' Zapata (T), 24' Rabiot (M), 22'st Pulisic (M), 32'st Pulisic (M).
Ammoniti: 19' Maignan (M), 8'st Lazaro (T), 11'st Anjorin (T)
