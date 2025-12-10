Scaroni: 'Milan-Como? Sono preoccupato, sarebbe un'occasione persa'

Pianeta Milan
Milan-Como a Perth, Scaroni: "Non è un affare economico. Se non si dovesse fare sarebbe un'occasione persa"

Milan-Como a Perth, Scaroni: “Non è un affare economico. Se non si dovesse fare sarebbe un’occasione persa”

Milan-Como a Perth: si va verso il no definitivo. Anche il Presidente rossonero Paolo Scaroni ammette di essere preoccupato ai microfoni di 'Class CNBC'. Ecco le sue dichiarazioni sula possibilità di giocare in Australia
Nelle ultime ore è tornato d'attualità con prepotenza un argomento che negli ultimi mesi ha fatto tanto discutere il calcio italiano. Parliamo della possibilità di giocare la partita Milan-Como a Perth, in Australia. Secondo le ultime indiscrezioni, si va verso il no definitivo per quanto riguarda questa opportunità. In attesa di capire i prossimi svolgimenti, il Presidente del Milan Paolo Scaroni ha parlato di questo tema ai microfoni di 'Class CNBC'. Ecco le sue parole.

Le parole di Scaroni sulla possibilità di giocare Milan-Como in Australia

Sull'opportunità di giocare Milan-Como a Perth: "Noi dobbiamo andare via da San Siro perché c'è l'inaugurazione dei Giochi olimpici. Una delle idee è di andare in Australia per promuovere il calcio italiano, non per fare un affare economico che non c'è, ma per promuovere il calcio italiano. Non ho ancora abbassato le braccia su questo tema, sull'idea di andare a Perth, ma abbiamo bisogno di così tante autorizzazioni che comincio a essere preoccupato".

LEGGI ANCHE: Milan, Scaroni realista: "Scudetto? L'obiettivo è tornare in Champions League. Allegri è un elemento chiave"

In seguito, Scaroni ammette: "Se non andassimo, la considererei un po' un'occasione persa per la Serie A, perché noi abbiamo come obiettivo di rendere la serie attrattiva nel mondo. Però se abbiamo l'obbligo di uscire da San Siro per andare da qualche parte, perché non andare in un paese affamato di calcio come l'Australia mostrando il meglio del calcio italiano? Poi vedo una serie di ostacoli fatti da Uefa, Fifa e le varie organizzazioni nel mondo per cui non sono mai operazioni così semplici".

