Gap tra Serie A e Premier, Scaroni: 'Per colmarlo servono stadi nuovi'

Scaroni: “Gap tra Serie A e Premier League? Ci sono tante cose da fare, tra cui tanti nuovi stadi italiani”

Durante la lunga intervista ai microfoni di 'Class CNBC', il Presidente del Milan Paolo Scaroni ha parlato del gap economico che esiste tra Serie A e Premier League, avanzando un'idea sul come colmare la differenza esistente
Nel corso della lunga intervista andata in onda su 'Class CNBC' a Paolo Scaroni, il Presidente del Milan ha parlato di diversi temi d'attualità all'interno del panorama calcistico italiano. Uno di questi è la differenza a livello economico che esiste tra la Serie A e campionati come la Premier League e la Liga. Ecco le sue dichiarazioni su questo delicato tema.

Scaroni commenta il gap tra la Serie A e gli altri campionati europei

Sul calcio italiano: "Come Serie A incassiamo dai diritti tv internazionali 200 milioni all'anno, la Premier 2,2 miliardi, la Liga 700-800 milioni che trovano una spiegazione nel fatto che negli anni scorsi hanno avuto due grandi campioni come Messi e Cristiano Ronaldo".

Scaroni ha continuato: "Il gap con la Premier deve essere riempito, ma ovviamente ci sono tante cose fare, compresi nuovi stadi perché avere impianti belli e pieni sono la base per avere un effetto televisivo di un certo tipo. Sono convinto che dopo San Siro verranno costruiti anche tanti altri stadi in Italia".

