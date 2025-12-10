Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Scaroni: “Cardinale? Il suo desiderio è rimanere nel Milan per molto tempo. Sulla questione stadio…”

INTERVISTE

Scaroni: “Cardinale? Il suo desiderio è rimanere nel Milan per molto tempo. Sulla questione stadio…”

Scaroni: 'Cardinale lo sentiamo sempre, vuole rimanere al Milan a lungo'
Uno degli argomenti trattati dal Presidente del Milan Paolo Scaroni nella sua lunga intervista rilasciata a 'Class CNBC' riguarda il proprietario del club rossonero Gerry Cardinale. Ecco le sue parole in merito
Redazione

Nella lunga intervista di Paolo Scaroni ai microfoni di 'Class CNBC', una delle domande sottoposte al Presidente del Milan riguarda il proprietario del club rossonero Gerry Cardinale, figura che negli ultimi mesi è sempre stato al centro delle critiche del tifo rossonero. In merito al fondatore di RedBird, ecco le parole di Scaroni.

Milan, le dichiarazioni di Scaroni su Cardinale

—  

Su Cardinale: "Ha creato un fondo dedicato allo sport e il Milan è stato il suo grande investimento. Ha portato al Milan competenze che non avevamo. Se abbiamo raddoppiato il fatturato è anche grazie al suo intervento e a come ci ha aiutato a crescere".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, Scaroni realista: "Scudetto? L'obiettivo è tornare in Champions League. Allegri è un elemento chiave"

Scaroni ha poi aggiunto: "Cardinale ha un progetto a lungo termine, rimarrà azionista del Milan per molto tempo, è questo il suo desiderio. Lo sentiamo sempre, è sempre attivo e presente. Sulla vicenda stadio è portatore di una conoscenza di un fondo che ha creato diversi stadi. Ha portato nel club persone che sono in grado di capire come deve essere un impianto moderno".

Leggi anche
Scaroni: “Bilancio? Abbiamo raddoppiato i ricavi. Necessari conti sostenibili per offrire...
Scaroni sul nuovo stadio del Milan: “Sarà un impianto verticale e moderno, pronto nel...

© RIPRODUZIONE RISERVATA