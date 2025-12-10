Milan, Scaroni: 'Stadio nuovo sarà verticale, moderno e pronto nel 2030'

Scaroni, tutto quello che c'è da sapere sul nuovo stadio

Sulla struttura del nuovo impianto: "Sarà uno stadio molto verticale, più di quello che è già San Siro. Sarà un impianto modernissimo dal punto di vista tecnologico, con un'area riservata al cliente corporate e alle società importanti che sono quelle che garantiscono incassi elevati e che permettono così di mantenere prezzi più bassi per gli altri settori. Avremo uno stadio moderno per Milano e per le due squadre".