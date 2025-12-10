Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Scaroni sul nuovo stadio del Milan: “Sarà un impianto verticale e moderno, pronto nel 2030”

INTERVISTE

Scaroni sul nuovo stadio del Milan: “Sarà un impianto verticale e moderno, pronto nel 2030”

Milan, Scaroni: 'Stadio nuovo sarà verticale, moderno e pronto nel 2030'
Nell'intervista rilasciata a 'Class CNBC', il presidente del Milan Paolo Scaroni è tornato a parlare del nuovo stadio rossonero, svelando dettagli sulla struttura, le tempistiche e i ricavi stimati
Redazione

In una lunga intervista concessa ai microfoni di 'Class CNBC' il Presidente del Milan Paolo Scaroni è tornato a parlare del progetto del nuovo stadio che sorgerà al posto dell'attuale impianto a San Siro. Ecco le sue dichiarazioni su struttura, tempistiche e ricavi relativi al nuovo stadio.

Scaroni, tutto quello che c'è da sapere sul nuovo stadio

—  

Sulla struttura del nuovo impianto: "Sarà uno stadio molto verticale, più di quello che è già San Siro. Sarà un impianto modernissimo dal punto di vista tecnologico, con un'area riservata al cliente corporate e alle società importanti che sono quelle che garantiscono incassi elevati e che permettono così di mantenere prezzi più bassi per gli altri settori. Avremo uno stadio moderno per Milano e per le due squadre".

LEGGI ANCHE

Sulle tempistiche: "Dovremmo avere lo stadio pronto nel 2030. La progettazione dovrebbe concludersi tra giugno e luglio del 2026, poi ci sarà la conferenza dei servizi che sarà il varo totale al progetto. Dal 2027 inizieranno i lavori che termineranno nel 2030. Solo dopo che sarà costruito il nuovo stadio si penserà al futuro di San Siro".

LEGGI ANCHE: Milan, Scaroni realista: "Scudetto? L'obiettivo è tornare in Champions League. Allegri è un elemento chiave"

Sui ricavi: "Sarà abitato tutti i giorni. L'area sarà utilizzata tutta la settimana, non come accade ora a San Siro. Ci saranno ricavi che arriveranno da questo utilizzo e poi ci saranno gli spazi per le aziende. Ci attendiamo un raddoppio dei ricavi da stadio, questo è molto importante".

Leggi anche
Scaroni: “Nuovo stadio? L’investimento a San Donato ha fatto capire che eravamo...
Pellegatti: “Saltata Milan-Como a Perth, è la vittoria di tutti. Corsa a tre per lo...

© RIPRODUZIONE RISERVATA