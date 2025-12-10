Nella giornata di oggi è tornato a parlare Paolo Scaroni . Dopo alcune settimane di assenza dalla scena pubblica, il Presidente del Milan ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di 'Class CNBC' in cui ha ha parlato di diversi temi, tra cui il nuovo stadio e il processo che ha portato al rogito ufficiale dello scorso 5 novembre. Ecco le sue parole in merito.

Milan, Scaroni sul lungo percorso per lo stadio nuovo

"Il 5 novembre è stata per me una data fondamentale perché ho dedicato tanto tempo al progetto stadio. All'inizio, quando dicevo che Milano aveva bisogno di un nuovo stadio mi davano del matto perché c'è già San Siro che è così bello. Mi rendevo conto che molti non sapevano cosa fosse uno stadio moderno. Poi con il passare del tempo, anche grazie forse alla televisione che ha fatto vedere gli stadi che ci sono all'estero, ho visto un cambio di opinione per cui alcuni hanno iniziato a pensare che anche noi dovremmo avere impianti così belli come all'estero. Questo cambio di opinione si è visto anche nell'amministrazione comunale".