Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Scaroni: “Nuovo stadio? L’investimento a San Donato ha fatto capire che eravamo molto determinati”

INTERVISTE

Scaroni: “Nuovo stadio? L’investimento a San Donato ha fatto capire che eravamo molto determinati”

Milan, Scaroni: 'Il Comune ha cambiato opinione sullo stadio nuovo'
Nella lunga intervista rilasciata a 'Class CNBC' il Presidente del Milan Paolo Scaroni ha parlato del lungo processo che ha portato all'acquisizione di San Siro, in vista del nuovo stadio rossonero
Redazione

Nella giornata di oggi è tornato a parlare Paolo Scaroni. Dopo alcune settimane di assenza dalla scena pubblica, il Presidente del Milan ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di 'Class CNBC' in cui ha ha parlato di diversi temi, tra cui il nuovo stadio e il processo che ha portato al rogito ufficiale dello scorso 5 novembre. Ecco le sue parole in merito.

Milan, Scaroni sul lungo percorso per lo stadio nuovo

—  

"Il 5 novembre è stata per me una data fondamentale perché ho dedicato tanto tempo al progetto stadio. All'inizio, quando dicevo che Milano aveva bisogno di un nuovo stadio mi davano del matto perché c'è già San Siro che è così bello. Mi rendevo conto che molti non sapevano cosa fosse uno stadio moderno. Poi con il passare del tempo, anche grazie forse alla televisione che ha fatto vedere gli stadi che ci sono all'estero, ho visto un cambio di opinione per cui alcuni hanno iniziato a pensare che anche noi dovremmo avere impianti così belli come all'estero. Questo cambio di opinione si è visto anche nell'amministrazione comunale".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, Scaroni realista: "Scudetto? L'obiettivo è tornare in Champions League. Allegri è un elemento chiave"

Il Presidente Scaroni ha poi aggiunto: "L'investimento a San Donato ha fatto capire che eravamo molto determinati ad avere un nuovo stadio, tanto da essere disposti anche a lasciare Milano. Progressivamente l'amministrazione comunale di Milano ha incominciato a prendere coscienza del tema e nell'ultimo periodo è stata molto efficiente perché comprare un'area del genere nel centro della città sarebbe stato complicato ovunque, non solo in Italia".

Leggi anche
Pellegatti: “Saltata Milan-Como a Perth, è la vittoria di tutti. Corsa a tre per lo...
Milan, Scaroni realista: “Scudetto? L’obiettivo è tornare in Champions League....

© RIPRODUZIONE RISERVATA