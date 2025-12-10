"È saltata la trasferta a Perth. È la vittoria dei tifosi e di Massimiliano Allegri, del popolo rossonero. E anche di quelli di Como. Si giochi il 17 o il 24 di quel mese lì a 'San Siro' alla fine, è la soluzione più giusta", ha detto Pellegatti, che, da sempre, si era dichiarato contrario a giocare questa delicata partita di campionato dall'altra parte del mondo.