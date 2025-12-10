Pianeta Milan
Pellegatti: “Saltata Milan-Como a Perth, è la vittoria di tutti. Corsa a tre per lo Scudetto? Dico …”

Carlo Pellegatti, giornalista sportivo e noto tifoso del Milan, è contento per il fallimento della trasferta a Perth per giocare contro il Como a inizio 2026. Ecco le sue dichiarazioni a 'Maracaná' in onda sulle frequenze di 'TMW Radio'
Carlo Pellegatti, giornalista sportivo e noto tifoso del Milan, è intervenuto a 'Maracaná', trasmissione in onda sulle frequenze di 'TMW Radio', esultando per il fallimento dell'esportazione di Milan-Como del weekend dell'8 febbraio 2026 in Serie A a Perth, nella Western Australia.

"È saltata la trasferta a Perth. È la vittoria dei tifosi e di Massimiliano Allegri, del popolo rossonero. E anche di quelli di Como. Si giochi il 17 o il 24 di quel mese lì a 'San Siro' alla fine, è la soluzione più giusta", ha detto Pellegatti, che, da sempre, si era dichiarato contrario a giocare questa delicata partita di campionato dall'altra parte del mondo.

A proposito: è corsa a tre per lo Scudetto? Questa la risposta di Pellegatti. "Odio le banalità, ma io temo il Milan e non Napoli e Inter. Se il Milan tiene questo rendimento, dico che il campionato e le coppe si decidono a febbraio-marzo. L'Inter lo scorso anno ha giocato anche il Mondiale per Club e le gambe potrebbero pesare alla fine. Il Napoli ha le coppe, quindi le possibilità del Milan aumentano.

