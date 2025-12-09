Gianfranco Teotino, giornalista sportivo, ha voluto spendere alcune parole ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria in rimonta del Milan. Nella serata di ieri, infatti, il Milan è andato a Torino per scontrarsi con la squadra di Baroni. Dopo un avvio di gara negativo, il Milan si è rialzato realizzando una splendida rimonta grazie ai gol di Rabiot e Christian Pulisic. Teotino ha voluto spendere alcune parole su due calciatori in particolare: Alexis Saelemaekers e Strahinja Pavlovic. Ecco, di seguito, le sue parole:
Teotino: “Saelemaekers ha una costanza di rendimento importante. Pavlovic? Giocatore forte”
Milan, le parole di Teotino—
"Alexis ha una costanza di rendimento importante, già a Bologna e Roma l'ha fatto vedere. E' molto interessante vedere così Pavlovic, in questo ruolo di braccetto che spesso mette in cofusione le difese avversarie. E' un giocatore forte, che potrà ancora migliorare credo
