Gianfranco Teotino, giornalista sportivo, ha voluto spendere alcune parole ai microfoni di Sky Sport su Saelemaekers e Pavlovic del Milan

Gianfranco Teotino, giornalista sportivo, ha voluto spendere alcune parole ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria in rimonta del Milan. Nella serata di ieri, infatti, il Milan è andato a Torino per scontrarsi con la squadra di Baroni. Dopo un avvio di gara negativo, il Milan si è rialzato realizzando una splendida rimonta grazie ai gol di Rabiot e Christian Pulisic. Teotino ha voluto spendere alcune parole su due calciatori in particolare: Alexis Saelemaekers e Strahinja Pavlovic. Ecco, di seguito, le sue parole: