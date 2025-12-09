Nella serata di ieri, il Milan di Massimiliano Allegri ha affrontato in trasferta il Torino di Baroni in un match davvero spumeggiante. I rossoneri, infatti, son partita malino: sotto di ben due gol già al 15esimo minuto, la squadra di Allegri ha accordato le distanze con un vero e proprio eurogol di Adrien Rabiot . La rimonta è poi avvenuta con l'ingresso di Pulisic: in dieci minuti 'americano ha messo a segno una doppietta che ha garantito al Milan di riprendersi il primo posto in classifica. Nel post partita di Torino-Milan , l'ex attaccante rossonero Alessandro Matri ha voluto spendere alcune parole su Rabiot, sempre più un pilastro del centrocampo rossonero:

“Per me il portiere non ha grandissime colpe sul gol di Rabiot, ma il tiro è potente, il pallone viaggia fermo e la traiettoria è quasi a cadere. Magari non si aspettava il tiro. Però che dire di Rabiot: sta avendo una continuità importante anche senza numeri. La sua assenza si è sentita, quindi penso che sia il giocatore più determinante di questo Milan"