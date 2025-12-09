Balotelli e il futuro (il Mondiale e i suoi progetti): “Il Mondiale? Devo essere obiettivo, so che è solo un sogno ma lo sogno sempre e lo sognerei anche a 50 anni, tutti sappiamo cosa significa giocare quell’evento. Progetti per il futuro? Lavorare sulla mia immagine, è qualcosa che sto già facendo. A breve partirò con un mio podcast, in futuro inizierò a partecipare a eventi con gli sponsor: è qualcosa che prima non mi piaceva ma ora lo farò“.

Il rapporto con gli allenatori: “Un giocatore si esprime meglio se c’è chi si sforza di capire la persona, con te a me al Milan è successo. Sono stato bene anche con Lucian Favre a Nizza e con Vincenzo Montella e Roberto Mancini, specialmente all’inizio. Il mio incubo come difensore? Il mio incubo ero io stesso: quando stavo bene fisicamente e mentalmente, non c’erano problemi. Scelgo però Thiago Silva e Sergio Ramos, avevano tutto”.