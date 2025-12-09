Alessandro Bonan, noto conduttore televisivo e giornalista, dopo la partita tra Torino e Milan ha voluto commentare la vittoria rossonera conquistata grazie ad una splendida rimonta: le sue parole

Alessia Scataglini 9 dicembre 2025 (modifica il 9 dicembre 2025 | 19:46)

Alessandro Bonan, noto conduttore televisivo e giornalista sportivo, dopo la partita tra Torino eMilan, terminata 2-3 grazie ad un gol di Adrien Rabiot e alla doppietta di Christian Pulisic, ha voluto spendere alcune parole negli studi di Sky Sport 24 , commentando la vittoria in rimonta della squadra di Massimiliano Allegri che, grazie ai 3 punti, è riuscita a riprendersi il primo posto in classifica. Ecco, di seguito, le sue parole:

Torino-Milan, la lettura di Bonan

Il pensiero di Bonan sulla gestione della partita contro il Torino di ieri sera: "Allegri è molto bravo a leggere la partita e a effettuare i cambi giusti, che non sono soltanto il cambio ruolo su ruolo, cioè il giocatore che occupa la stessa posizione in campo che entra al posto di un altro come lui. Ma è proprio lo spostamento, l’invenzione a centrocampo, in questo caso l’ingresso di un centrocampista in più nel momento in cui si è fatto male Leao"