Gianfranco Teotino, giornalista sportivo, ha voluto spendere alcune parole ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria in rimonta del Milan. Nella serata di ieri, infatti, il Milan è andato in trasferta a Torino per incontrare i granata di Baroni. Dopo un avvio di gara molto negativo, i rossoneri si son trovati sotto di 2 gol già nei primi 20 minuti, il Milan si è ripreso iniziando quella che sarebbe stata poi una rimonta grazie al gol di Adrien Rabiot. La svolta, però, è arrivata grazie all'ingresso in campo di Christian Pulisic: in dieci minuti l'americano ha messo a segno una splendida doppietta che ha garantito al Milan di rimontare la gara e riprendersi il primo posto in classifica. Ecco, di seguito, il commento di Teotino:
Teotino: "Milan? La novità è che abbiano fatto una partita di assalto, non di gestione"
INTERVISTE
Teotino: “Milan? La novità è che abbiano fatto una partita di assalto, non di gestione”
Milan, le parole di Teotino—
"Credo che la novità sia che abbia saputo fare un altro tipo di partita, non più di gestione ma di assalto. Questa è una grossa capacità, hanno riempito l'area del Toro con tanti giocatori. Quando hai queste caratteristiche, quando sai adattarti vuol dire che sei una squadra di vertice"
