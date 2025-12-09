Gianfranco Teotino, giornalista sportivo, ha voluto spendere alcune parole ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria in rimonta del Milan. Nella serata di ieri, infatti, il Milan è andato in trasferta a Torino per incontrare i granata di Baroni. Dopo un avvio di gara molto negativo, i rossoneri si son trovati sotto di 2 gol già nei primi 20 minuti, il Milan si è ripreso iniziando quella che sarebbe stata poi una rimonta grazie al gol di Adrien Rabiot. La svolta, però, è arrivata grazie all'ingresso in campo di Christian Pulisic: in dieci minuti l'americano ha messo a segno una splendida doppietta che ha garantito al Milan di rimontare la gara e riprendersi il primo posto in classifica. Ecco, di seguito, il commento di Teotino: