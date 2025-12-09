Nella serata di ieri, il Milan di Massimiliano Allegri ha affrontato il Torino di Baroni in trasferta, mettendo in scena una rimonta clamorosa. I rossoneri, sotto di due gol già sei primo 15 minuti di gioco, sono riusciti a ribaltare la situazione grazie ai gol di Adrien Rabiot e Christian Pulisic , autore di una splendida doppietta. Antonio Cassano , ex fantasista del Milan, ai microfoni di Viva El Futbol Official , ha voluto rilasciare alcune parole 'inaspettate' sulla vittoria dei rossoneri. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

"Pulisic e Maignan stanno facendo la differenza in questo momento al Milan. Partite così danno fiducia e coraggio. Il Milan ha meritato sicuramente, ma non si può vedere una squadra che gioca in casa avanti 2-0 perdere così come ha fatto il Torino. Poi è normale che i tifosi si incazzano. E' una roba vergognosa, per 70 minuti hanno pensato solo a buttare in avanti la palla. In partite così, in cui ci sono allenatori come Baroni che fanno l'anti-calcio, tifo sempre per l'altra squadra. Il Milan ha strameritato".