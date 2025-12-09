Nella serata di ieri, il Milan di Massimiliano Allegri ha affrontato il Torino di Baroni in trasferta, mettendo in scena una rimonta clamorosa. I rossoneri, sotto di due gol già sei primo 15 minuti di gioco, sono riusciti a ribaltare la situazione grazie ai gol di Adrien Rabiot e Christian Pulisic, autore di una splendida doppietta. Antonio Cassano, ex fantasista del Milan, ai microfoni di Viva El Futbol Official, ha voluto rilasciare alcune parole 'inaspettate' sulla vittoria dei rossoneri. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan interviste Cassano sorprende tutti: “Il Milan ha strameritato di vincere contro il Torino”
INTERVISTE
Cassano sorprende tutti: “Il Milan ha strameritato di vincere contro il Torino”
Antonio Cassano, ex Milan, ai microfoni di Viva El Futbol Official, ha voluto parlare della splendida rimonta effettuata dai rossoneri contro il Torino: ecco i suoi complimenti
Ex Milan, le parole di Cassano—
LEGGI ANCHE: Milan, sospiro di sollievo per Allegri: nessuna lesione muscolare per Leao
"Pulisic e Maignan stanno facendo la differenza in questo momento al Milan. Partite così danno fiducia e coraggio. Il Milan ha meritato sicuramente, ma non si può vedere una squadra che gioca in casa avanti 2-0 perdere così come ha fatto il Torino. Poi è normale che i tifosi si incazzano. E' una roba vergognosa, per 70 minuti hanno pensato solo a buttare in avanti la palla. In partite così, in cui ci sono allenatori come Baroni che fanno l'anti-calcio, tifo sempre per l'altra squadra. Il Milan ha strameritato".
© RIPRODUZIONE RISERVATA