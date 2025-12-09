Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Cassano sorprende tutti: “Il Milan ha strameritato di vincere contro il Torino”

INTERVISTE

Cassano sorprende tutti: “Il Milan ha strameritato di vincere contro il Torino”

Cassano sorprende tutti: “Il Milan ha strameritato di vincere contro il Torino” - immagine 1
Antonio Cassano, ex Milan, ai microfoni di Viva El Futbol Official, ha voluto parlare della splendida rimonta effettuata dai rossoneri contro il Torino: ecco i suoi complimenti
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Nella serata di ieri, il Milan di Massimiliano Allegri ha affrontato il Torino di Baroni in trasferta, mettendo in scena una rimonta clamorosa. I rossoneri, sotto di due gol già sei primo 15 minuti di gioco, sono riusciti a ribaltare la situazione grazie ai gol di Adrien Rabiot e Christian Pulisic, autore di una splendida doppietta.  Antonio Cassano, ex fantasista del Milan, ai microfoni di Viva El Futbol Official, ha voluto rilasciare alcune parole 'inaspettate' sulla vittoria dei rossoneri. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

Ex Milan, le parole di Cassano

—  

LEGGI ANCHE: Milan, sospiro di sollievo per Allegri: nessuna lesione muscolare per Leao

"Pulisic e Maignan stanno facendo la differenza in questo momento al Milan. Partite così danno fiducia e coraggio. Il Milan ha meritato sicuramente, ma non si può vedere una squadra che gioca in casa avanti 2-0 perdere così come ha fatto il Torino. Poi è normale che i tifosi si incazzano. E' una roba vergognosa, per 70 minuti hanno pensato solo a buttare in avanti la palla. In partite così, in cui ci sono allenatori come Baroni che fanno l'anti-calcio, tifo sempre per l'altra squadra. Il Milan ha strameritato".

Leggi anche
Koné avvisa il Milan: “Stiamo migliorando, giochiamo davvero da grande squadra”
Sbertoli confessa: “Pallavolo la mia strada, ma il tifo per il Milan è rimasto. Scudetto?...

© RIPRODUZIONE RISERVATA