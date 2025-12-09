Archiviata la vittoria di ieri contro il Torino in trasferta, il Milan di Massimiliano Allegri si mette subito al lavoro per preparare il prossimo impegno di Serie A. I rossoneri, domenica 14 dicembre, affronteranno il Sassuolo a San Siro alle ore 12:30. I neroverdi di Fabio Grosso sono reduci da una bellissima vittoria in rimonta contro la Fiorentina. Nel post partita, uno degli autori dei gol, ovvero Ismael Koné, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni, lanciando un messaggio velato al Milan. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni in merito:
Koné avvisa il Milan: “Stiamo migliorando, giochiamo davvero da grande squadra”
Milan-Sassuolo, le parole di Konè—
Sassuolo, le parole di Ismael Konè e l'avvertimento al Milan: “Settimana dopo settimana stiamo migliorando l’intesa tra vecchi e nuovi calciatori, sappiamo essere compatti in blocco basso ma anche belli da vedere quando c’è da costruire e fare gioco. Ci siamo calati nella mentalità del campionato e giochiamo davvero da grande squadra. Sono felice per il mio gol, ma soprattutto per il risultato“.
