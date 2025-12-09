Samuele Ricci, centrocampista del Milan e della Nazionale Italiana è stato scelto come volto di Icon: le sue parole alla rivista, tra gli inizi e la sua versione fuori dal terreno di gioco

Alessia Scataglini 9 dicembre 2025 (modifica il 9 dicembre 2025 | 15:24)

Samuele Ricci, centrocampista del Milan e della Nazionale Italiana, è stato il protagonista della nuova cover di Icon. Il centrocampista è stato scelto come il volto della Next Gen Icon. Il calciatore, nell'ultima edizione di dicembre, è stato intervistato. Tani i temi toccati: dall'arrivo all'Empoli al Samuele fuori dal mondo del calcio. Ecco, di seguito, le sue parole: