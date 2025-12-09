Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Ricci: “Serve la cura per le scuole calcio. Fuori dal campo? Mi piace stare in famiglia”

INTERVISTE

Ricci: “Serve la cura per le scuole calcio. Fuori dal campo? Mi piace stare in famiglia”

Ricci: “Serve la cura per le scuole calcio. Fuori dal campo? Mi piace stare in famiglia” - immagine 1
Samuele Ricci, centrocampista del Milan e della Nazionale Italiana è stato scelto come volto di Icon: le sue parole alla rivista, tra gli inizi e la sua versione fuori dal terreno di gioco
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Samuele Ricci, centrocampista del Milan e della Nazionale Italiana, è stato il protagonista della nuova cover di Icon. Il centrocampista è stato scelto come il volto della Next Gen Icon. Il calciatore, nell'ultima edizione di dicembre, è stato intervistato. Tani i temi toccati: dall'arrivo all'Empoli al Samuele fuori dal mondo del calcio. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, le parole di Ricci

—  

Sull'arrivo a Empoli: "Ho cominciato a 5 o 6 anni. All’inizio mi volevano anche Fiorentina e Atalanta. Era un torneo a Livorno, quando avevo 8 anni"

LEGGI ANCHE

Su chi è il più grande di sempre nel calcio: "Non l’ho visto, ma tutti mi dicono Ronaldo il Fenomeno. E poi naturalmente Cristiano (Ronaldo), poi Messi"

Sul Samuele fuori dal campo: "Faccio quello che fanno i ragazzi come me. Mi piace viaggiare, stare con la famiglia, con la mia ragazza. Studio (Economia e sta scrivendo la tesi, ndr). Mi riconoscono? Sì, mi riconoscono. Poi magari i professori non lo danno a vedere"

LEGGI ANCHE: Milan, come sta Pulisic? Idea Lewandowski e nodo Maignan: individuato l’erede? Il nome

Su cosa serve per la crescita dei giovani talenti oggi nel calcio: "Serve la cura per le scuole calcio, che non è più quella di prima. Io ho avuto la fortuna di crescere in un ambiente sano, che ti fa imparare. E ricordo molta cura, molta attenzione nella preparazione"

Leggi anche
Paganin sicuro: “Al Milan manca la punta per essere da titolo. Modric va gestito”
Amelia: “Se credo allo scudetto? Si, Allegri conosce la piazza e sa come si vince”

© RIPRODUZIONE RISERVATA