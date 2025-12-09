Su chi è il più grande di sempre nel calcio: "Non l’ho visto, ma tutti mi dicono Ronaldo il Fenomeno. E poi naturalmente Cristiano (Ronaldo), poi Messi"
Sul Samuele fuori dal campo: "Faccio quello che fanno i ragazzi come me. Mi piace viaggiare, stare con la famiglia, con la mia ragazza. Studio (Economia e sta scrivendo la tesi, ndr). Mi riconoscono? Sì, mi riconoscono. Poi magari i professori non lo danno a vedere"
Su cosa serve per la crescita dei giovani talenti oggi nel calcio: "Serve la cura per le scuole calcio, che non è più quella di prima. Io ho avuto la fortuna di crescere in un ambiente sano, che ti fa imparare. E ricordo molta cura, molta attenzione nella preparazione"
