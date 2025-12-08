Nella giornata di oggi, lunedì 08 dicembre 2025, molti siti web e vari quotidiani sportivi hanno lasciato ampio spazio al Milan di Massimiliano Allegri. Dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Lazio, arrivata grazie ad un gol di Zaccagni, i rossoneri si sono subito messi al lavoro per preparare la sfida di stasera contro il Torino di Baroni. Ampio spazio anche per quanto riguarda il calciomercato, con la questione 'Maignan' ancora complessa: individuato un possibile erede? Ecco, di seguito, le notizie più importanti pubblicate sulla pagina di PianetaMilan.it. PROSSIMA SCHEDA >>>