Milan, inizia la 'Winter Treasure Hunt': la nuova iniziativa digitale rossonera

Nella giornata di oggi il Milan ha annunciato la 'Winter Treasure Hunt', un'iniziativa pensata per coinvolgere i tifosi durante le feste invernali, con diversi premi rossoneri in palio. Ecco di cosa si tratta
Il clima natalizio è ormai attualità e le feste si avvicinano. In occasione di questo mese a tinte rossonere, il Milan ha presentato nella giornata di oggi un'iniziativa davvero particolare dedicata a tutti i tifosi rossoneri. Si chiama "Winter Treasure Hunt" ed è una sorta di caccia al tesoro digitale. Evento pensato per "coinvolgere e premiare la community rossonera durante tutto il periodo delle feste invernali, dall'8 dicembre al 6 gennaio" scrive il club di Via Aldo Rossi sul proprio sito ufficiale.
Ogni settimana, i tifosi rossoneri dovranno trovare un indizio nascosto su uno dei canali del club. Ogni sette giorni, l'indizio cambierà e sarà presente in una piattaforma diversa da quella precedente. Una volta trovato, "i tifosi potranno cliccare sull'indizio e registrare la propria partecipazione al concorso. I premi in palio ogni settimana includono maglie gara ufficiali, sciarpe, zaini e cappellini AC Milan e saranno assegnati a estrazione tra tutti coloro che troveranno l'indizio correttamente" spiega la nota ufficiale rossonera.