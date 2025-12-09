Milan, inizia la 'Winter Treasure Hunt': la nuova iniziativa digitale rossonera

Pianeta Milan
Milan, comincia la ‘Winter Treasure Hunt’: in palio diversi gadget e una giornata indimenticabile a Milanello

Nella giornata di oggi il Milan ha annunciato la 'Winter Treasure Hunt', un'iniziativa pensata per coinvolgere i tifosi durante le feste invernali, con diversi premi rossoneri in palio. Ecco di cosa si tratta
Il clima natalizio è ormai attualità e le feste si avvicinano. In occasione di questo mese a tinte rossonere, il Milan ha presentato nella giornata di oggi un'iniziativa davvero particolare dedicata a tutti i tifosi rossoneri. Si chiama "Winter Treasure Hunt" ed è una sorta di caccia al tesoro digitale. Evento pensato per "coinvolgere e premiare la community rossonera durante tutto il periodo delle feste invernali, dall'8 dicembre al 6 gennaio" scrive il club di Via Aldo Rossi sul proprio sito ufficiale.

Ogni settimana, i tifosi rossoneri dovranno trovare un indizio nascosto su uno dei canali del club. Ogni sette giorni, l'indizio cambierà e sarà presente in una piattaforma diversa da quella precedente. Una volta trovato, "i tifosi potranno cliccare sull'indizio e registrare la propria partecipazione al concorso. I premi in palio ogni settimana includono maglie gara ufficiali, sciarpe, zaini e cappellini AC Milan e saranno assegnati a estrazione tra tutti coloro che troveranno l'indizio correttamente" spiega la nota ufficiale rossonera.

LEGGI ANCHE: Milan, come sta Pulisic? Idea Lewandowski e nodo Maignan: individuato l’erede? Il nome

Al termine delle quattro settimane, ci sarà un'estrazione finale con in palio il miglior premio per ogni tifoso del Diavolo. Solo chi troverà tutti gli indizi potrà partecipare all'estrazione del regalo più ambito, ovvero "una visita esclusiva a Milanello per due persone, che permetterà di incontrare i campioni rossoneri e vivere da vicino uno dei luoghi più iconici ed esclusivi del mondo milanista". Idea simpatica del Milan per avvicinare ancora di più il club ai propri tifosi nel periodo delle feste invernali.

