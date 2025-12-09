Milan, inizia la 'Winter Treasure Hunt': la nuova iniziativa digitale rossonera

Il clima natalizio è ormai attualità e le feste si avvicinano. In occasione di questo mese a tinte rossonere, il Milan ha presentato nella giornata di oggi un'iniziativa davvero particolare dedicata a tutti i tifosi rossoneri. Si chiama " Winter Treasure Hunt " ed è una sorta di caccia al tesoro digitale. Evento pensato per "coinvolgere e premiare la community rossonera durante tutto il periodo delle feste invernali, dall'8 dicembre al 6 gennaio" scrive il club di Via Aldo Rossi sul proprio sito ufficiale .

Ogni settimana, i tifosi rossoneri dovranno trovare un indizio nascosto su uno dei canali del club. Ogni sette giorni, l'indizio cambierà e sarà presente in una piattaforma diversa da quella precedente. Una volta trovato, "i tifosi potranno cliccare sull'indizio e registrare la propria partecipazione al concorso. I premi in palio ogni settimana includono maglie gara ufficiali, sciarpe, zaini e cappellini AC Milan e saranno assegnati a estrazione tra tutti coloro che troveranno l'indizio correttamente" spiega la nota ufficiale rossonera.