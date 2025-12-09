Infortunio Leao: Allegri e il Milan possono tirare un sospiro di sollievo

Arrivano buone notizie per Massimiliano Allegri e per tutti i tifosi del Milan. Leao, infortunatosi contro il Torino, non ha nulla di grave.

L'infortunio di Rafael Leao potrebbe essere meno grave del previsto. Arrivano buone notizie per Massimiliano Allegri e per tutti i tifosi del Milan. Nella partita di ieri sera contro il Torino di Baroni, finita 3-2 per i rossoneri grazie ad una rimonta iniziata da Rabiot e terminata con Pulisic, il portoghese Rafael Leao ha dovuto abbandonare il terreno di gioco al minuto 31 per un problema muscolare. Il portoghese ha sentito un fastidio all'altezza della coscia e ha chiesto, di conseguenza, il cambio.