Infortunio Leao: Allegri e il Milan possono tirare un sospiro di sollievo

Arrivano buone notizie per Massimiliano Allegri e per tutti i tifosi del Milan. Leao, infortunatosi contro il Torino, non ha nulla di grave.
Alessia Scataglini
L'infortunio di Rafael Leao potrebbe essere meno grave del previsto. Arrivano buone notizie per Massimiliano Allegri e per tutti i tifosi del Milan. Nella partita di ieri sera contro il Torino di Baroni, finita 3-2 per i rossoneri grazie ad una rimonta iniziata da Rabiot e terminata con Pulisic, il portoghese Rafael Leao ha dovuto abbandonare il terreno di gioco al minuto 31 per un problema muscolare. Il portoghese ha sentito un fastidio all'altezza della coscia e ha chiesto, di conseguenza, il cambio.

Infortunio Leao: Milan, sospiro di sollievo

LEGGI ANCHE: Ricci: “Serve la cura per le scuole calcio. Fuori dal campo? Mi piace stare in famiglia”

Nella giornata di oggi, il portoghese si è sottoposto ai classici esami strumentali di rito per capire quanto grave potesse essere la situazione. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, la risposta della risonanza magnetica è stata positiva: il portoghese non ha nessuna lesione muscolare e ha già iniziato tutte le terapie necessarie per risolvere infiammazione che l'ha colpito. Un vero e proprio sospiro di sollievo per il tecnico livornese, che potrà presto riavere il suo 'centravanti' titolare del Milan.

