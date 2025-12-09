Infortunio Leao: Allegri e il Milan possono tirare un sospiro di sollievo

L'infortunio di Rafael Leao potrebbe essere meno grave del previsto. Arrivano buone notizie per Massimiliano Allegri e per tutti i tifosi del Milan. Nella partita di ieri sera contro il Torino di Baroni, finita 3-2 per i rossoneri grazie ad una rimonta iniziata da Rabiot e terminata con Pulisic, il portoghese Rafael Leao ha dovuto abbandonare il terreno di gioco al minuto 31 per un problema muscolare. Il portoghese ha sentito un fastidio all'altezza della coscia e ha chiesto, di conseguenza, il cambio.
Nella giornata di oggi, il portoghese si è sottoposto ai classici esami strumentali di rito per capire quanto grave potesse essere la situazione. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, la risposta della risonanza magnetica è stata positiva: il portoghese non ha nessuna lesione muscolare e ha già iniziato tutte le terapie necessarie per risolvere infiammazione che l'ha colpito. Un vero e proprio sospiro di sollievo per il tecnico livornese, che potrà presto riavere il suo 'centravanti' titolare del Milan.
