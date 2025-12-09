Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, martedì 9 dicembre 2025. Ieri sera, infatti, il Diavolo di Massimiliano Allegri si è reso protagonista di una grande impresa su un campo storicamente ostico. E oggi si gode il giorno dopo senza eccessive critiche e polemiche. Tra qualche giorno si entra nel rush finale dell'anno solare, spartiacque di una stagione tutta da vivere. Vediamo insieme, ora, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. PROSSIMA SCHEDA