Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Montolivo: “Il Milan ha potato a casa una grande vittoria. Allegri? Ha tante qualità”

INTERVISTE

Montolivo: “Il Milan ha potato a casa una grande vittoria. Allegri? Ha tante qualità”

Montolivo: “Il Milan ha potato a casa una grande vittoria. Allegri? Ha tante qualità” - immagine 1
L’ex calciatore del Milan Riccardo Montolivo, nel post partita di Torino-Milan ha parlato ai microfoni del 'Club' della gara dei rossoneri: parole al miele nei confronti di Massimiliano Allegri
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

L’ex calciatore del Milan Riccardo Montolivo, nel post partita di Torino-Milan ha parlato ai microfoni del 'Club'  su Sky Sport elogiando le scelte effettuate da Massimiliano Allegri. Non solo, l'ex rossonero ha parlato anche della gara in generale e dei singoli come, ad esempio, l'entrata in campo di Samuele Ricci, grande ex della serata di ieri. Ecco, di seguito, le sue parole:

Ex Milan, le parole di Montolivo

—  

Sulla gara: “Il Milan anche in una serata che sembrava nata storta è riuscito a portare a casa una grande vittoria e 3 punti pesantissimi. I primi 20 minuti hanno fatto male nella gestione del pallone, negli altri 70 molto bene”.

LEGGI ANCHE

Sul Milan migliorato nei minuti: “Anche Ricci è entrato bene, c’è ovviamente da riflettere sull’infortunio di Leao che peserà nelle prossime settimane. La gestione del pallone del Milan coi minuti è salita, pochissimi errori tecnici come piace dire ad Allegri e poi ha riempito bene l’area di rigore coi centrocampisti, mi sono piaciuti molto perché sono stati bravi a compensare le mancanze del Milan in area di rigore”.

LEGGI ANCHE: Milan, Leao verso il rientro. Gimenez vuole rimanere? Intanto spunta un nuovo nome

Sui cambi di Allegri: “Ha tante qualità Allegri, ma io riconosco nel suo restare sempre lucido e quindi leggere questo tipo di situazioni una delle sue qualità migliori. Il cambio Ricci-Leao è la chiave: nel primo tempo ha pensato a coprirsi per capire come sarebbe andata la partita, poi nel secondo ha pensato come vincerla, penso avesse questo in testa”.

Leggi anche
Torino-Milan, Bonan: “Allegri molto bravo a leggere la partita e ad effettuare i cambi...
Teotino: “Milan? La novità è che abbiano fatto una partita di assalto, non di gestione”

© RIPRODUZIONE RISERVATA