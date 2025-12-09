Pianeta Milan
Chiariello: “Ho visto un Milan in crescita. Scudetto? Duello Napoli contro Milano”

Umberto Chiariello, giornalista sportivo di fede napoletana, ha voluto rilasciare alcune parole ai microfoni di Radio CRC: le parole sul Milan
Umberto Chiariello, giornalista sportivo di fede napoletana, ha voluto rilasciare alcune parole ai microfoni di Radio CRC parlando della lotta scudetto e includendo anche il Milan di Massimiliano Allegri. Chiariello si è voluto soffermare sulla partita di ieri, analizzando la figura di Pulisic e il match dei rossoneri, definendola una 'squadra in crescita'. Ecco, di seguito, le sue parole:

"Si gioca col Benfica con un occhio all'ultima di campionato con l'Udinese prima della Supercoppa col Milan. A Udine i tifosi campani non potranno accedere, come al solito. Questa storia sta veramente disturbando. Le nubi si addensano su Napoli perché c'è da affrontare Mourinho ma c'è anche un Milan che sta prendendo consapevolezza di sé.

A Torino sembrava palesarsi una sconfitta grave per la squadra rossonera, poi è entrato Pulisic e ha fatto doppietta. Dal letto con la febbre a 39 all'uomo partita. Ho visto un Milan in crescita e quindi in questo momento non è solo Napoli-Inter il duello principale ma è Napoli contro Milano dopo che si è sciolta definitivamente anche la Juventus. Addirittura ora con Spalletti è anche fuori alle coppe. Nel frattempo Conte con un manipolo di guerrieri cerca di prendersi il palazzo. Ha solo quelli e per fortuna è rientrato l'allarme McTominay. C'è un solo dubbio, Olivera-Spinazzola, e pronti all'uso ci sono solo Politano, Lucca e Juan Jesus e poi si deve ricorrere a Vergara che è un talento ma che non ha esperienza".

