A Torino sembrava palesarsi una sconfitta grave per la squadra rossonera, poi è entrato Pulisic e ha fatto doppietta. Dal letto con la febbre a 39 all'uomo partita. Ho visto un Milan in crescita e quindi in questo momento non è solo Napoli-Inter il duello principale ma è Napoli contro Milano dopo che si è sciolta definitivamente anche la Juventus. Addirittura ora con Spalletti è anche fuori alle coppe. Nel frattempo Conte con un manipolo di guerrieri cerca di prendersi il palazzo. Ha solo quelli e per fortuna è rientrato l'allarme McTominay. C'è un solo dubbio, Olivera-Spinazzola, e pronti all'uso ci sono solo Politano, Lucca e Juan Jesus e poi si deve ricorrere a Vergara che è un talento ma che non ha esperienza".