Scaroni: “Bilancio? Abbiamo raddoppiato i ricavi. Necessari conti sostenibili per offrire il miglior calcio”

La parole di Scaroni: 'Siamo costretti ad avere bilanci sani e sostenibili'
Paolo Scaroni, nell'intervista a 'Class CNBC', ha parlato del bilancio del Milan, sottolineando l'importanza di conti sani e sostenibili per il club rossonero. Ecco le sue dichiarazioni in merito
Il Presidente del Milan Paolo Scaroni ha concesso una lunga intervista ai microfoni di 'Class CNBC' in cui ha analizzato diversi temi d'attualità rossonera. Uno di questi riguarda il bilancio rossonero, con un pensiero sui debiti del club e sul discusso tema dell'equilibrio tra risultati sportivi e conti in regola. Ecco le sue parole.

Scaroni a 'Class CNBC' sul bilancio rossonero

Sul bilancio del Milan: "Abbiamo raddoppiato i ricavi del Milan, a prescindere dal mercato. Senza Champions, non sarà facile fare il quarto anno di fila in positivo, ma non sono pessimista nemmeno su questo".

Sui debiti del club rossonero: "Noi abbiamo un debito molto piccolo, circa 70 milioni. Continuiamo ad investire in giocatori, abbiamo speso 250 milioni negli ultimi due anni di nuovi contratti per nuovi giocatori. Continuiamo a generare cassa di fatto".

Sull'equilibrio tra risultati finanziari e in campo: "Il mondo è cambiato, non c'è più una persona fisica che finanzia senza guardare i conti. Siamo tutti sottomessi al Financial Fair Play, quindi siamo tutti costretti ad avere bilanci sani e sostenibili. Dobbiamo avere bilanci sostenibili per continuare ad offrire il miglior calcio possibile".

