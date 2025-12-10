La prestazione dello statunitense è stata semplicemente travolgente. Al 67', appena entrato in campo, ha pareggiato i conti con un tiro preciso su assist di Saelemaekers, mentre al 77' ha completato la rimonta con un altro gol, questa volta su cross di Ricci. La sua capacità di inserirsi tra le linee e la freddezza sotto porta hanno fatto la differenza, mettendo in difficoltà la difesa avversaria.