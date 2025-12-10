La prestazione dello statunitense è stata semplicemente travolgente. Al 67', appena entrato in campo, ha pareggiato i conti con un tiro preciso su assist di Saelemaekers, mentre al 77' ha completato la rimonta con un altro gol, questa volta su cross di Ricci. La sua capacità di inserirsi tra le linee e la freddezza sotto porta hanno fatto la differenza, mettendo in difficoltà la difesa avversaria.
Con 2 gol in soli 24 minuti di gioco, Pulisic ha dimostrato ancora una volta il suo valore inestimabile per il Milan. La sua precisione nei tiri e la capacità di essere decisivo nei momenti cruciali sono state determinanti per il successo della squadra. La sua doppietta ha confermato il suo stato di forma e la sua importanza nel sistema di gioco rossonero.
Con oltre il 90% dei voti, un plebiscito, ha superato nella corsa al premio di MVP Adrien Rabiot e Samuele Ricci, protagonisti anch'essi nella serata di Torino. Una prestazione da incorniciare per Pulisic, che lascia ben sperare per i prossimi impegni. Bravo Christian, continua così!
