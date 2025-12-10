Nel pomeriggio di oggi, a San Siro, è andata in scena una giornata molto speciale: la festa di Natale del Settore Giovanile del Milan. Tante le sorprese riservate ai tanti giovani calciatori e giovani calciatrici: i rossoneri hanno avuto l'opportunità di conoscere, parlare e giocare con figure molto importanti della prima squadra maschile come, ad esempio, Leao e Modric, ma anche della squadra Femminile, con Renzotti e Nadine Sorelli. Durante l’evento a San Siro dopo le parole di Giorgio Furlani e Vergine, ha preso parola anche Jovan Kirovski, spostando il focus sul progetto legato al Milan Futuro. Ecco, di seguito, le parole del responsabile dell’U23 rossonera:
Milan, parla Kirovski—
Le parole di Kirovski: “Crediamo che il talento sia il nostro futuro. Milan Futuro non è solo una squadra: è un progetto per crescere insieme, ogni giorno. Voi siete il futuro. Vi ringrazio davvero per il vostro aiuto: è molto importante per il nostro lavoro“.
