Dopo le parole di Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, alla festa di Natale del Settore Giovanile, è intervenuto anche Vincenzo Vergine, Responsabile del Settore Giovanile maschile. Vergine ha voluto parlare della sua esperienza al Milan, rivolgendosi in particolare a tutti i giovanissimi calciatori e cacciatrici presenti alla festa, ma anche al resto della dirigenza e a tutti i responsabili del settore giovanile. Presenti anche Massimiliano Allegri, allenatore della prima squadra, accompagnato da Modric, Leao e Mike Maignan. Ecco, di seguito, le parole di Vergine:
Milan, le parole di Vergine alla festa del Settore Giovanile—
Le parole di Vergine: “Qui al Milan ho trovato tanta passione, tanta professionalità, tanta competenza e, ovviamente, c'è tanto da lavorare. E lavoriamo su che cosa? Sul fatto che si possa fare un lavoro basato su il rispetto. Voi rispettate noi, noi rispettiamo voi, tra di noi ci rispettiamo tutti e su questo tema cerchiamo ogni giorno di rendere l'ambiente in cui viviamo un ambiente sano dove possiate crescere”.
