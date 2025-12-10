Il calciomercato estivo dei rossoneri aveva acceso delle grandi aspettative, ma sul campo Christopher Nkunku sta deludendo: tra le impressioni di Allegri e il nome di Lewandowski...
Il calciomercato estivo dei rossoneri aveva acceso delle grandi aspettative, ma sul campo Christopher Nkunku sta facendo davvero fatica, Comprato per la modifica cifra di 42 milioni di euro, bonus compresi, l'attaccante francese ex Chelsea non è ancora riuscito a sbloccarsi in Serie A: ad oggi sono ferme a zero le reti del francese.
Calciomercato Milan, Nkunku delude
Come riferito 'Il Giornale', a fine agosto l'allenatore del Milan Massimiliano Allegri, rimase molto sorpreso del suo arrivo, la motivazione? Il tecnico livornese aveva chiesto un attaccante puro e, invece, si ritrovò un trequartista, ruolo poi confermato dallo stesso giocatore durante la sua conferenza stampa di presentazione. Lo stesso Tare non era del tutto convinto dell'operazione. Furlani ha portato a termine la trattativa grazie ai suoi buonissimi rapporti con il club londinese.