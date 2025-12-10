Il calciomercato estivo dei rossoneri aveva acceso delle grandi aspettative, ma sul campo Christopher Nkunku sta deludendo: tra le impressioni di Allegri e il nome di Lewandowski...

Alessia Scataglini 10 dicembre 2025 (modifica il 10 dicembre 2025 | 17:44)

Il calciomercato estivo dei rossoneri aveva acceso delle grandi aspettative, ma sul campo Christopher Nkunku sta facendo davvero fatica, Comprato per la modifica cifra di 42 milioni di euro, bonus compresi, l'attaccante francese ex Chelsea non è ancora riuscito a sbloccarsi in Serie A: ad oggi sono ferme a zero le reti del francese.