Il calciomercato estivo dei rossoneri aveva acceso delle grandi aspettative, ma sul campo Christopher Nkunku sta deludendo: tra le impressioni di Allegri e il nome di Lewandowski...
Alessia Scataglini

Il calciomercato estivo dei rossoneri aveva acceso delle grandi aspettative, ma sul campo Christopher Nkunku sta facendo davvero fatica, Comprato per la modifica cifra di 42 milioni di euro, bonus compresi, l'attaccante francese ex Chelsea non è ancora riuscito a sbloccarsi in Serie A: ad oggi sono ferme a zero le reti del francese.

Come riferito 'Il Giornale', a fine agosto l'allenatore del Milan Massimiliano Allegri, rimase molto sorpreso del suo arrivo, la motivazione? Il tecnico livornese aveva chiesto un attaccante puro e, invece, si ritrovò un trequartista, ruolo poi confermato dallo stesso giocatore durante la sua conferenza stampa di presentazione. Lo stesso Tare non era del tutto convinto dell'operazione. Furlani ha portato a termine la trattativa grazie ai suoi buonissimi rapporti con il club londinese.

Tutti i tifosi rossoneri sperano che Christopher Nkunku diventi una pedina in grado di aprire strade verso nomi più importanti, sfruttando magari anche il legame con il suo agente Pini Zahavi, lo stesso di Robert Lewandowski, nome che sta orbitando molto attorno al Milan.

