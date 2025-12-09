Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato Calciomercato Milan, Gimenez non si muove: la situazione del messicano

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, Gimenez non si muove: la situazione del messicano

Calciomercato Milan, Gimenez non si muove: la situazione del messicano - immagine 1
Il Milan si prepara al calciomercato di gennaio: dopo l'interesse del Boca Juniors per Gimenez, il messicano ha espresso il suo pensiero
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Il calciomercato di gennaio si sta avvicinando sempre di più, e i vari club d'Europa iniziano già a prendere appunti su quali rinforzi portare nella propria squadra. Il Milan di Massimiliano Allegri, si sa, è alla ricerca di un attaccante da portare a Milano, a causa dello scarso rendimento di Christopher Nkunku e Santiago Gimenez.

Calciomercato Milan, Gimenez ai saluti? La situazione

—  

Proprio su quest'ultimo si sarebbero fiondati alcuni club, tra cui il Boca Juniors, club argentino. Come riferito precedentemente, gli 'Xeneizes' vorrebbero portare il messicano alla Bomboniera per garantirgli la giusta continuità in vista del Mondiale del 2026. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, Gimenez non ha intenzione, almeno per il momento, di dire addio ai colori del Milan e di valutare altre destinazioni.

LEGGI ANCHE

L'entourage del messicano, infatti, ha rispedito al mittente qualsiasi sondaggio arrivato. La situazione, ovviamente, va monitorata nel corso delle prossime settimane, anche in vista del rientro dall'infortunio del 'Bebote'. Gimenez crede di riuscire a 'sbloccarsi' e poter dare una mano alla squadra.

LEGGI ANCHE: Milan, sospiro di sollievo per Allegri: nessuna lesione muscolare per Leao

Il Milan aspetta di vedere cosa succederà con Gimenez, ma l'idea di base è quell'avi non andare a modificare il sistema con tre centrocampisti (Loftus-cheek o Fofana) e i due esterni alle spalle degli attaccanti che, ad oggi, sono Christian Pulisic e Rafael Leao.

Leggi anche
Romano su Maignan al Chelsea: “Il messaggio degli inglesi è chiaro: noi non ci siamo”
Calciomercato Milan, il Chelsea ritorna su Maignan: la situazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA