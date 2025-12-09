Secondo quanto riferito da 'Tuttosport' oggi in edicola, il Boca Juniors, in cerca di un colpo a sensazione in attacco, oltre che a Paulo Dybala della Roma sarebbe interessato a Santiago Giménez del Milan per questa sessione invernale di calciomercato. Il Boca vorrebbe uno dei due garantendogli la possibilità di giocare e di tirarsi a lucido, scendendo in campo con continuità, nei sei mesi che ci separano dai Mondiali 2026 in U.S.A., Canada e Messico.