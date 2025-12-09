Pianeta Milan
CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato, un top club si fionda su Giménez: le condizioni però non soddisfano il Milan

Milan, spunta una nuova pretendente per Giménez: l'intenzione dei rossoneri e quella dell'agente
Santiago Giménez, centravanti messicano classe 2001, potrebbe andare via dal Milan nel calciomercato invernale, soltanto un anno esatto dopo il suo arrivo in rossonero dal Feyenoord. Ecco come, facciamo un po' di ordine nella vicenda
Secondo quanto riferito da 'Tuttosport' oggi in edicola, il Boca Juniors, in cerca di un colpo a sensazione in attacco, oltre che a Paulo Dybala della Roma sarebbe interessato a Santiago Giménez del Milan per questa sessione invernale di calciomercato. Il Boca vorrebbe uno dei due garantendogli la possibilità di giocare e di tirarsi a lucido, scendendo in campo con continuità, nei sei mesi che ci separano dai Mondiali 2026 in U.S.A., Canada e Messico.

Calciomercato Milan, c'è il Boca su Giménez

La 'Joya' è in scadenza, mentre Giménez andrebbe comprato. Anche perché, ha evidenziato 'Tuttosport', il Milan soltanto grazie alla sua eventuale cessione potrebbe trovare le finanze per puntellare l’attacco. Il Boca Juniors, al momento, starebbe pensando ad un'operazione in prestito. Su Giménez restano varie squadre di Premier League, che potrebbero concretizzare il loro interesse nelle prossime settimane.

L'agente di Giménez, Rafaela Pimenta, ha detto di non volere muovere il suo assistito in questa finestra trasferimenti e anche il 'Bebote' non sembra aver molta voglia di andare via. Gennaio, però, è lunghissimo e gli scenari possono sempre cambiare.

