Manca davvero poco alla riapertura del calciomercato e il Milan già pensa a come poter rinforzare la squadra in vista della sessione invernale (2 gennaio - 2 febbraio 2026). Nonostante le smentite, di rito e di facciata, del direttore sportivo Igli Tare e dell'allenatore Massimiliano Allegri, i rossoneri hanno fermamente intenzione di acquistare 2-3 nuovi calciatori. Le esigenze della squadra sono note: per quanto riguarda i nomi, tanto dipenderà dalle condizioni economiche che ci saranno nel corso del prossimo mese. PROSSIMA SCHEDA