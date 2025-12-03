Pianeta Milan
Calciomercato Milan, voci sempre più insistenti parlano di un possibile addio di Santiago Gimenez dai rossoneri. Parla l'agente. Le parole a ESPN
Emiliano Guadagnoli
Calciomercato Milan, voci sempre più forti e insistenti parlano di un possibile addio di Santiago Gimenez a gennaio. Si parla di un interesse forte di alcuni club della Premier League, con il Diavolo che lo potrebbe si cedere, ma solo a titolo definitivo, senza prestiti. In caso di cessione del messicano, il Milan potrebbe poi investire per un altro attaccante. Ecco le ultime importanti novità su Gimenez.

Calciomercato Milan, Gimenez parla l'agente Pimenta

In un'intervista con ESPN, Rafaela Pimenta, agente dell'attaccante messicano del Milan, ha parlato del possibile futuro dell'attaccante rossonero dopo le tante voci degli ultimi giorni. Ecco le sue parole.

"Molte speculazioni. Se la Premier League lo vuole? Non mi sorprende che ci sia un club, due o tre che possano essere interessati, mi sembra normale, ma l'idea di andare via dal Milan è inesistente. Su Gimenez tutti i discorsi che ho con il Milan sono sempre positivi, non c'è stato un momento in cui il Milan mi ha detto 'le cose non vanno bene'. La stampa parla sempre troppo.Chiamo il Milan e il che mi dice sempre 'no, è tutto ok, grazie'".

L'agente del messicano, quindi, spegne le voci recenti sul futuro del suo assistito. Mancano ormai poche settimane a gennaio e presto si scoprirà il destino di Gimenez. La punta messicana al momento è out per l'infortunio alla caviglia e potrebbe essere out anche contro il Torino

