"Molte speculazioni. Se la Premier League lo vuole? Non mi sorprende che ci sia un club, due o tre che possano essere interessati, mi sembra normale, ma l'idea di andare via dal Milan è inesistente. Su Gimenez tutti i discorsi che ho con il Milan sono sempre positivi, non c'è stato un momento in cui il Milan mi ha detto 'le cose non vanno bene'. La stampa parla sempre troppo.Chiamo il Milan e il che mi dice sempre 'no, è tutto ok, grazie'".
LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, per la difesa Diavolo pronto a sfruttare il jolly. Ecco la strategia>>>
L'agente del messicano, quindi, spegne le voci recenti sul futuro del suo assistito. Mancano ormai poche settimane a gennaio e presto si scoprirà il destino di Gimenez. La punta messicana al momento è out per l'infortunio alla caviglia e potrebbe essere out anche contro il Torino.
© RIPRODUZIONE RISERVATA