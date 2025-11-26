Il Chelsea prova a portare Mike Maignan a Londra: con il suo futuro al Milan ancora incerto, i blues cercano l'affondo: le ultime
Il futuro di Mike Maignan resta sempre incerto. Se da un lato i tifosi del Milan sperano in un rinnovo, dall'altro continuano ad arrivare forti notizie di mercato che lo vedono sempre più lontano da Milano. Secondo quanto riferito dal giornalista Sacha Tavolieri, il Chelsea ha un obiettivo ben chiaro: portare Mike Maignan a Londra.
Calciomercato Milan, le ultime su Maignan
Prima di affondare il colpo, il club londinese sta lavorando per cercare di liberare un posto nella propria rosa. Il partente dovrebbe essere proprio Filip Jorgesen, portiere arrivato in estate ma che potrebbe già salutare la maglia azzurra. La sua cessione favorirebbe l'arrivo del portiere francese del Milan. Sempre secondo Tavolieri, il Chelsea avrebbe riallacciato i rapporti con l'entourage di Maignan dopo aver capito che il francese non dovrebbe rinnovare il suo contratto con il club di Via Aldo Rossi. Ad oggi, il Chelsea sembrerebbe essere il club più interessato alle prestazioni di Maignan.