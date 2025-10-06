Il Milan, nonostante gli impegni in Serie A, continua a guardare al futuro per migliorare sempre di più la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Il Diavolo avrà bisogno di alcuni rinforzi, e questo lo sappiamo. In estate, nonostante il grande lavoro della dirigenza, non tutte le richieste son state accontentate. Ed è per questo che, a gennaio, il Milan potrebbe prendere dei nuovi innesti. VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA >>>